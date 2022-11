JIŘÍ MACEK, Obchodní sládek značky Radegast Roman Šolc nedá na své pivo dopustit. Vzpomíná, že první pivo ochutnal v Polance na hřišti po fotbalovém zápase. A bylo to právě pivo značky Radegast. Tohle pivo je nyní jeho pracovní náplní. „Mám tu jeho hořkost rád. Bez toho bych nemohl tuhle práci dělat. Myslím, že správný chlap si pivo Radegast oblíbí už po prvním kousku,“ říká. Jedním dechem dodává, že o čepované pivo musí být dobře postaráno.

Foto: Plzeňský Prazdroj, a. s.

Jakou roli v kvalitě piva hraje obchodní sládek - tedy vy?

Naším úkolem je neustále připomínat standardy péče o pivo, dbát na jejich dodržování, a to především ze strany majitelů a personálu v hospodách a restauracích.

Co a kdo stojí za prací, která se váže k péči o pivo?

Nejdůležitější je, že kvalitu musí chtít majitel, případně provozovatel hospody, pak je půl práce hotové. Další důležitou věcí je kvalitní a pro danou provozovnu vhodná výčepní technika, správný tlačný plyn, skladování piva atd. A v neposlední řadě je to personál, bez kterého by to nešlo, protože oni mohou té snaze o kvalitu dodat tu pomyslnou třešničku na dortu, a nebo to celé zhatit.

Na jaké zásady by tedy personál měl především myslet?

Zásadní je čistota všeho, co se pojí s pivem. Než se pivo dostane z přepravního obalu ke spotřebiteli, tak musí být vše sanitované a čisté. To je nikdy nekončící koloběh. Každý večer je nutné rozebrat kohouty, myčku pivního skla, vše vyčistit, propláchnout a ráno to znovu vymýt. Běžný zákazník tohle nevnímá, ale ten zodpovědný přístup obsluhy je nesmírně důležitý. Dokáže pivo povznést nebo totálně „zazdít“.

Povězme si pár slov o sklenici. Její čistota je důležitá, že?

Bezesporu. Předně se pivo musí čepovat do čisté, mokré a studené sklenice, aby mělo hustou krémovou pěnu. Pokud nebude sklenice umytá, stane se, že na její stěně se objeví částečky prachu, které způsobí bublinky. A to je důkaz toho, že sklenice není čistá. Mezi další známky, že není něco v pořádku, patří velké bubliny v pěně a rychle se rozpadající pěna, příčinou je mastná sklenice. Známkou dobře umyté sklenice je, že po napití na skle ulpí pěna, tedy pivo kroužkuje. Nesmíme také zapomenout na styl čepování. Ideální je, když je pivo čepováno na jediný zátah, případně na dvakrát.

Hodně se hovoří o snaze přejít při čepování od takzvaných pivních čepic k husté krémové pěně? Jak to vnímáte vy?

Bohužel jsou ještě části našeho regionu, kde spotřebitelé stále vyžadují pivo načepované z výšky a s vysokou pěnou, takzvanou čepicí. Naštěstí jich ubývá a pomalu se i v těchto oblastech prosazuje styl na jeden zátah s konzistentní pěnou, a to i díky pravidelné osvětě a programům na kvalitu čepovaného piva.

Cítíte, že hospodští v regionu změnili v poslední době přístup k péči o pivo?

Pravidelně objíždíme s kolegy provozovny v našem regionu, které byly oceněny Hvězdou sládků, také jezdíme školit personál. Za posledních pět až šest let se přístup změnil rapidně k lepšímu, spousta hospodských pochopila, že provozovna s kvalitním pivem a jídlem má budoucnost, k tomuto trendu pomohla i soutěž Radegast Mistr výčepní, kterou jsme pořádali pro výčepní.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj, a. s.