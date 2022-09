On-line rozhovor s Ing. Romanem Tietzem, kandidátem na starostu Moravské Ostravy a kandidátem za koalici SPOLU.

Ing. Roman Tietz, kandidát na starostu Moravské Ostravy a kandidátem za koalici SPOLU | Foto: Archiv

DOTAZ: Hezký den pane Tietz, vzhledem k aktuální situaci ve vládě, proč jste i na Moravské zvolili kandidátku SPOLU?

ODPOVĚĎ: Hezké odpoledne všem čtenářům, dovolte mi nejprve poděkovat za Vaše dotazy. Kandidátka SPOLU se nám osvědčila při posledních parlamentních volbách a vzhledem k tomu, že ve stranách ODS, KDU-ČSL, TOP 09 na Moravské Ostravě a Přívozu je spousta šikovných a pracovitých lidí, kteří chtějí obvod posunout dopředu, společná kandidátka byla jasná volba.

DOTAZ: Dobrý den,dojiždím do práce do centra Ostravy z Frýdku - Místku a pravidelně mám problém s parkováním. Budete nějak řešit parkování?

ODPOVĚĎ: Hezké odpoledne, v rámci celkové koncepce parkování v širším centru Ostravy je zpracována studie multifunkčního parkovacího domu v proluce na ulici Zámecká. Je v plánu výstavba parkovacích domů před městskou nemocnici Fifejdy, u krajského úřadu nebo u tzv. věžáku na ulici Ostrčilova. V současnosti jsou pro parkování k dispozici parkoviště typu P R v oblastech Černý most, Dolní oblast Vítkovice. Zajímavý potenciál vidíme v myšlence sdíleného parkování, kdy by daná parkovací místa přes den využívali lidé dojíždějící za prací a poté rezidenti. Parkování je bolest všech velkých měst.

DOTAZ: Hezké odpoledne, co se povedlo během tohoto období ODS jako straně, která je součástí vládnoucí koalice na radnici? Máte na co navázat?

ODPOVĚĎ: Hezké odpoledne i Vám, ze zásadních věci, které se povedly ODS ve stávající koalici, bych rád zmínil velké investice do školských zařízení, např. jsme doslova za "5 minut dvanáct" zachránili budovu základní školy Ibsenova v Přívoze, což byla investice v hodnotě téměř 35 milionů korun. Zrekonstruovali jsme ZŠ a MŠ Waldorfskou, MŠ Křižíkovu, MŠ Blahoslavovu. Současně jsme také zrealizovali rekonstrukce chodníků, místních komunikací. Zmíním nejenom velkou investici, která v současnosti probíhá na ul. Sadova, Horova, ale také rekonstrukci parku Petra Bezruče. O opravách bytů jsem hovořil v předchozí odpovědi. Na závěr této otázky bych také rád zdůraznil oživení centra města.

DOTAZ: Dobrý den, pane Tietzi, uvažuji, že se osamostatním, nicméně aktuální nabídka soukromých bytů vzhledem k cenám je šílená. Podpoří městský obvod mladou generaci při hledání bydlení?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, během tohoto volebního období bylo opraveno téměř 100 dlouhodobě neobyvatelných bytů, které jsou svěřeny do péče obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V následujícím volebním období budeme v těchto opravách pokračovat. Stejně tak budeme podporovat soukromé investory ve výstavbě nových bytů. Rádi bychom připravili podmínky pro bytový fond ve správě obvodu tak, aby budoucí nájemci s trvalým bydlištěm na území obvodu si mohli bytovou jednotku zrekonstruovat dle svých představ do dlouhodobého pronájmu. Na oplátku by obvod takovéto nájemce podpořil snížením nájmu. Podpora by byla cílená nejen na mladou, ale i střední generaci a seniory.

DOTAZ: Co budete dělat s rozbitými lavičkami?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v rámci plánované obnovy městského mobiliáře se chystáme i v následujícím volebním období nejenom vyměnit lavičky a odpadkové koše, ale také je udržovat v dlouhodobě pěkném stavu. Zároveň chceme sjednotit jejich vzhled na území obvodu.

DOTAZ: Nemohla jsem si nevšimnout páteční demonstrace proti drahým energiím. Ráda bych znala Váš názor a co je v kompetenci městského obvodu s tímto udělat, jak pomoci lidem?

ODPOVĚĎ: Bohužel, městský obvod v této oblasti žádné kompetence nemá. Na energie, mimo dálkové topení a dodávky vody, si v našich bytových i nebytových prostorách uzavírá smlouvy každý nájemník sám. Nicméně do budoucna bychom chtěli tam, kde to bude možné, s pomocí dotačních projektů instalovat fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla atd., čímž by se mohla snížit energetická náročnost budov. S úsporami energií začneme u sebe a snížíme energetickou spotřebu objektů městského obvodu.

DOTAZ: Bydlím na Fifejdách, poslední dobou mám pocit, že ustala obnova veřejného prostranství. Plánujete v dalším volebním období, pokud vyhrajete, pokračování?

ODPOVĚĎ: Ano, plánujeme, jedná se hlavně o sídliště Fifejdy a Šalamouna. Počítáme také s opravou minikrajiny na Fifejdách tzv. (Indiánské městečko).

DOTAZ: Dobrý den, při průchodu Masarykovým náměstím se pravidelně v letních měsících využívá prostor u vodotrysků ke koupání některými občany. Budete toto řešit jako budoucí starosta?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, starosta v tomto směru žádné pravomoci nemá. Masarykovo nám. je pod kamerovým systémem a pravidelně zde prochází hlídka městské policie. Pokud by se v tomto směru jednalo o porušení právních předpisů, pak by celou věc řešila policie. Pokud jste svědkem takovéto události, doporučuji volat městskou policii.

DOTAZ: Dostanu se ze sidliste Salamouna bez prestupu do centra?

ODPOVĚĎ: Ano, dostanete. V následujícím volebním období máme v plánu oživit projekt přímé autobusové linky ze sídliště Šalamouna směrem do centra. Víme, že stejným problém trápí i obyvatele Fifejd. Pro ně máme řešení v podobě lávky pro pěší a cyklisty, která spojí Fifejdy s centrem města v oblasti ulice Bieblova.

DOTAZ: Přesunou se někdy farmářské trhy z prostoru u Futura do centra města?

ODPOVĚĎ: Je to naším záměrem. Téměř třistatisícová Ostrava si takový objekt určitě zaslouží. Jako prostor pro krytou tržnici vidíme budovu bývalého hobbymarketu Bauhaus vedle historické budovy jatek. Ostravané by mohli takto nakupovat kvalitní produkty místních a regionálních výrobců po celý rok.