Poslední 4 roky vykonává funkci 1. náměstka primátora města Plzně. Má na starosti sport, rozvoj sportovní infrastruktury, patří do jeho gesce plzeňská zoo a bez nároku na honorář vykonává funkci předsedy představenstva PMPD.

Za čtyři roky práce ve funkci náměstka má viditelné výsledky - je to celá řada zmodernizovaných i nově postavených sportovišť, podpora všech sportovních klubů v Plzni, rozvoj a velká modernizace plzeňské zoo. "Myslím, že jsem za 4 roky práce dokázal, že když něco řídím, tak to dělám efektivně," uvádí Zarzycký.

Voličům ANO v čele s Romanem Zarzyckým slibuje zejména pomoc v drahotě. Proto chce zajistit MHD zdarma už od 65 let a pro všechny děti do 18 let.

Dále je to zachování nízké ceny tepla, a to co nejdéle, ideálně na celé volební období. A pomoci chce Plzeňanům i tím, že nezdraží vodné a stočné.

Pro všechny tyto věci má hnutí ANO v Plzni řešení, jak to udělat. Stejně tak jako pro ostatní věci, které voličům slibuje. Zaměřit se chce ANO v Plzni i na dopravu. Podle Zarzyckého je nutné vyřešit koordinaci uzavírek, do teď právě špatná koordinace a řízení dopravy přinášelo v Plzni velké problémy.

Důslednou práci chce ANO odvádět také v oblasti bezpečnosti a čistoty ve městě.

