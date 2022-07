Hledáte snad místo, kde si lze odpočinout od všedních pracovních dní? Tak to jste ve Slatiňanech správně.

Zámek Slatiňany. | Foto: Zadavatel.

Ve městě ležícím na úpatí Železných hor sice nenajdete žádné náměstí, jak to v atraktivních městech většinou bývá, o to rychleji se ocitnete uprostřed přírody a nebudete vědět, co dříve objevit či navštívit. Přijměte pozvání na zámek, který prošel náročnou rekonstrukcí, kde Vás tři prohlídkové okruhy přenesou do interiérů salónů a pokojů, které obývala rodina Auerspergů a budete překvapeni, jaké technické vymoženosti v té době již na zámku sloužily.

Zámek Slatiňany.Zdroj: Lukáš Zeman

Zdroj: Zadavatel.Nadšeni jistě budete i ze zámecké zahrady s jezírkem, altánem, dětským hřištěm i dětským hospodářstvím, kde se princové a princezny učili hospodařit. V sousedství zámku můžete nahlédnout do stájí místního hřebčína, který je bezpochyby znám chovem starokladrubských vraníků – jediné živoucí plemeno zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Zdroj: Zadavatel.

Další pozvání přijměte do nedalekého Interaktivního muzea starokladrubského koně Švýcárna. Dostanete se k němu příjemnou procházkou Vilemíninou stezkou, která začíná nedaleko východu ze zámeckého parku. Zde se vyřádí asi nejvíce děti, a to na venkovním „koňském hřišti“, kterému žádné dítko neodolá, zahrají si velké „Člověče nezlob se“ a také mohou využít fotostěnu. Dospělí jistě uvítají klid a pohodu uprostřed lesa. Uvnitř muzea se dozvíte něco z historie starokladrubských koní, o jejichž záchranu se zasadil profesor František Bílek, ale najdete zde i největší sbírku bičišťat či rekvizity týkající se natáčení seriálu Dobrá voda, který byl v prostoru Švýcárny natáčen. Nepřehlédnutelný je největší plyšový kůň v ČR, kterého si lze osedlat, nasednout můžete do kočárového trenažéru, zaujme Vás jistě hospodářská místnost s 3D nástěnnými malbami a optickými klamy, koňské polštářové pexeso a mnoho dalšího. Nechybí ani dokumentární film tematicky zaměřen na naše město a koně.

Interaktivní muzeum starokladrubského koně ŠvýcárnaZdroj: Zadavatel

Pro nejmenší se plánuje na vybrané nedělní odpoledne koňské divadlo, které se bude hrát ve venkovním kočovném voze. A jestli se děti ještě dost neunavily, vezměte je na nedaleký Kočičí hrádek, miniaturu, kterou dala postavit kněžna Vilemína pro zámecké děti, aniž by tušila, kolik pokolení hlavně těch nejmenších bude hrádek využívat. „Šišková válka“ nebo třeba vysvobození princezny? Kdo by odolal a nezavítal. Volně přístupná stavba po celý rok je příjemnou zastávkou v místních lesích.

Zdroj: Zadavatel.

No a co dál? Pokud máte ještě energii a čas a nemusíte se vracet domů můžete pokračovat na rozhlednu Báru, občerstvit se v restauraci Monaco nedaleko v lese, s příjemnou terasou a výhledem na město, kterou nelze minout při cestě na vyhlídku na Chlumu nebo cestou kolem Kochánovických rybníků….Vycházku můžete zakončit romantikou v třešňové aleji, kde se nachází pamětní deska Jaroslava Vrchlického, básníka, který Slatiňany miloval, pobýval zde a napsal i nejednu báseň.

Slatiňany na Chlumu.Zdroj: Zadavatel.

A pokud byste byli během letních dní a procházkou či novými zážitky unaveni, 54 m dlouhý bazén, brouzdaliště, fit park, občerstvení, hřiště na volejbal…to vše Vás čeká na místní plovárně, kde si krásně odpočinete.

No prostě neváhejte a už plánujte cestu, jste srdečně vítáni!

Infocentrum Slatiňany



telefon 469 660 239

www.infocentrum.slatinany.cz

Zdroj: Zadavatel.