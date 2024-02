Přidejte se ke společnosti s budoucností a využijte širokou škálu benefitů.

Společnosti STV GROUP a.s., STV Technology, s.r.o. a Poličské strojírny a.s. jsou součástí holdingu STV INVEST a.s., který v současnosti zaměstnává přes 750 lidí a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v okresu Polička. Priority společnosti tvoří kontinuální zvyšování odbornosti svých pracovníků, zdokonalování výrobních technik a postupů, trvalé zvyšování bezpečnosti ve všech oblastech své činnosti, minimalizace dopadů vlastních aktivit na životní prostředí.

Zdroj: ZadavatelSTV GROUP a.s. je jediná česká firma, která vyrábí domácí munici pro naši armádu, kdy tato tradice výroby naší české munice byla založená v Poličce již v roce 1920. Společnost STV GROUP nabízí široké portfolio výrobků a služeb, zejména pozemní kolovou i pásovou techniku, kompletní sortiment vojenské munice, ruční palné zbraně, opravy a modernizace vojenské techniky nebo delaboraci nepotřebné munice.

Zdroj: ZadavatelSTV Technology, s.r.o. je nejrychleji rostoucí firmou v holdingu STV Invest a má ambici stát se předním českým výrobcem nábojů pro civilní i vojenské aplikace. Je zaměřena na výrobu vysoce precizní malorážového střeliva ráže 9 mm Luger a konverzi střeliva ráže 7,62 mm do civilního provedení. Podnik je vybaven nejmodernějšími stroji, které tvoří ucelenou výrobní linku.

Zdroj: ZadavatelPoličské strojírny a.s. jsou významným zaměstnavatelem v regionu s více než stoletou tradicí se zaměřením na specializovanou strojírenskou výrobu. V současnosti se podnik specializuje na výrobu a prodej pneumatických prvků a příslušenství určených k ovládání dveřních systémů hromadných dopravních prostředků. Společnost se kromě toho zabývá i zakázkovou strojní výrobou.

