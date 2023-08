Jiří Baroš, ředitel vývoje, který ve firmě začínal jako programátor, pracuje v Edhouse už 17 let.

Foto: Edhouse s.r.o.

Jak bys shrnul své dosavadní působení ve firmě Edhouse?

Ve firmě jsem od roku 2006. Začínal jsem jako programátor, začal jsem tady vlastně už při škole, když jsem si hledal práci. Programoval jsem v různých technologiích, vždycky se věnoval jedné a pak zkusil další. To byla vlastně nejlepší věc, jakou jsem mohl udělat. Pak jsem nastoupil do Edhouse, programoval, postupem času jsem byl zodpovědný za nějaké menší projekty, a pak mi svěřili vedení týmu. A asi od roku 2013 jsem byl vedoucí oddělení, které nejvíc rostlo a mělo nejnáročnější projekty. Teď jsem druhým rokem ředitel vývoje software, takže vedením se v podstatě zabývám už skoro 10 let.

Do toho ti do kompetencí spadlo ještě HR. Na první pohled nesourodá kombinace, která ale do sebe perfektně zapadla. Odpovědnost za týmy, projekty, technologická řešení a lidské emoce. Jak to hraje dohromady?

No začnu tím, že když se člověk stává vedoucím, tak ubývá technologické agendy a přibývá lidské agendy, kdy potřebujeme s lidmi mluvit, řešit vztahy a problémy. Takže v tomhle smyslu to zapadá úplně výborně. A proč jsme to takhle vymysleli? Pomůžu si lehkým klišé, v naší firmě je byznys hlavně o lidech. Pravdou je, že lidé jsou tady ta nejvyšší hodnota. A s ohledem na to, že náš produkt je v podstatě služba, kvalita lidí se pak přímou úměrou odráží do kvality té služby. A kvalitní službu od nás chtějí zákazníci, takže my se potřebujeme o naše lidi adekvátně starat.



A tak jsme dospěli k poznání, že chceme k inženýrským týmům HR co nejvíc přiblížit, abychom dokázali tu péči optimalizovat. Abychom jim rozuměli a dokázali efektivně přijímat nové kolegy. Já se pak snažím propojit strategie byznysu s těmi rozvojovými a náborovými. Takže proto patří HR k vývoji. Možná je zvláštní řešit na první části schůzky technologickou agendu, jak to vyřešit, napsat, vymyslet a na druhé části schůzky HR věci, jako efektivní komunikace mezi týmy atd. Obojí ale neoddělitelně tvoří náš úspěch, takže je pro mě naprosto přirozené, to řešit společně.

Onboarding nechceme oddělovat od procesu vzděláváníZdroj: Edhouse s.r.o.

Fluktuace lidi, motivace, nábor. Denní chléb vašeho oddělení. Co jde lépe a co drhne?

Tak, mám tady zrovna nějaká čísla, tak je řeknu, protože jsou zajímavé. Běžná fluktuace je u nás do 10 %. Když jsme se na to podívali, připadalo mi to trochu vyšší, než bychom chtěli. Pak jsem se ale bavil se svými kolegy a zjistil, že to vlastně vůbec není špatné. Ta procenta se dají rozdělit v podstatě na tři díly: 1/3 z té fluktuace je přirozená, úplně nás nemrzí, někdy to i sami iniciujeme. 1/3 v nás ponechává neutrální pocity. Mrzí nás to, ale neuměli jsme s tím nic udělat, vyčerpali jsme své možnosti a je to součást zdravé obměny ve firmě.



A co ti, kteří nás mrzí? Těmi se chceme zaobírat. Při podrobnější analýze jsme zjistili, že možnosti, jak to změnit, jsou lepší komunikace, spolupráce v týmu, lidský faktor, podpora vedoucích, aby měli prostor i pro lehce psychologickou spolupráci se svými lidmi. Když s lidmi mluvíte, umíte celou řadu těch věcí předpokládat. Když to dojde až do „papírové“ výpovědi, už to moc nevyřešíte. Ale ten papír sem většinou nepřinesete hned, když vás to napadne, ale přemýšlíte o tom, dlouho, zvažujete, řešíte. Když to víme, můžeme s tím pracovat. Vlastně tomu člověku nabídnout možnosti. Kvůli čemu tu práci chce opustit? Můžeme mu nabídnout třeba změnu týmu? Kolikrát to může být v lidech. Nebo o náplni práce, ta vás musí bavit. Jen málokdy jde jen o peníze, často slyšíme, že důvody k odchodu jsou dva: peníze nebo projekt. A peníze jsou až to druhé. Takže se zabýváme hlavně tím. Důležitá zpráva, se kterou od nás lidé odchází, je, že se můžou vrátit. Že dveře zůstávají otevřené, kdyby zjistili, že jim u nás bylo vlastně nejlépe.



Když jsme zmínili vztahy a týmy, máme tu kolegyni Kláru Vrajíkovou. Manažerka HR, jejíž náplní práce je především relationship management. To je hodně neobvyklá role ve firmě. Jak hodnotíš takovou pozici, v čem je pro nás důležitá?

To se mi líbí, ji takhle nazvat. Já vlastně ze svých zkušeností vnímám HR ve dvou rovinách. Řekněme první, taková ta procesní, kdy je potřeba vyplnit formuláře, splnit legislativu a podobně. A procesně se dá dělat opravdu velká spousta věcí. Třeba kompetenční model – je to taková úřednická záležitost, potřebujeme rozřadit lidi do škatulek, plnit jejich vzdělávací a školicí plány apod. No a pak je tady druhá rovina. V té se nemusíme zaměřovat na formuláře, jen je potřeba splnit nějaké legislativní minimum, abych to uřídil. Ale podstatné je to, že musím ty lidi znát. Musím s nimi být schopen mluvit, mít s nimi vazby. Musím to mít nějak vyvážené. A pokud to dělá člověk, který je schopný vztahy udržovat a využít to vlastně pro tu pracovní agendu, tak to začne být velice zajímavé. No a to je případ Kláry, která si dokázala za ty roky vybudovat síť vztahů, dokáže je využívat v pracovní agendě a udržuje dobrý vztahový management. A kombinace zvládnuté administrativy a této pomoci je dohromady skvělá. Nešlo to samo, ze začátku mi připadalo, že většina vedoucích si ji nechtěla úplně pustit k sobě, do týmu. Nerozuměli nebo nechtěli ji nechat mluvit s lidmi nebo řešit citlivější témata. V našem případě máme to štěstí, že ona si tu důvěru vybudovala. Trvalo to rok, možná dva, ale teď už to tam je, a některé věci se nám dělají daleko snáz. Díky její práci monitorujeme vztahy a vůbec myšlení, dojmy lidí i to kde by mohl vzniknout nějaký problém.

Jako příklad uvedu třeba to, že u nás má HR prostor se s každým kolegou na technické pozici alespoň jednou za rok potkat a pobavit. Spousta firem to nedělá, nemá na to čas, ale my jsme si ho našli a je to pro nás velmi důležité. Taky nám to pak hodně pomáhá při řešení nějakých výjimečných situací (změny v týmu, odchody). Díky tomu tu pak vzniká i daty podložená historie a s tím se dá pracovat. Nejen s dojmy, předpoklady, ale daty. Jsem za to moc rád.

Firmu jako takovou považuji za živý, komplikovaný organismusZdroj: Edhouse s.r.o.

Co vnímáš jako nejsilnější stránku v rámci HR procesů? A kde teď naopak cítíš, že máme ještě nějaký nedostatek, na kterém bychom měli zapracovat?

Začnu od konce: kde jsme začali s revizí, je onboarding. Potřebujeme se podívat na to, jak školíme, co lidem říkáme, jestli to na ně nehrneme moc rychle. Jaké jsou tu procesy a jaké používáme nástroje. Jak to vlastně evidujeme? Protože onboarding neprobíhá jen první měsíc nebo celou zkušebku, ale prakticky celý první rok. Je to klíčové k tomu, jak tady ten člověk zapadne, jak se mu bude dařit a jestli ho to bude bavit.

Myslím, že pro spoustu lidí je změna zaměstnání docela významná životní záležitost. Takže to rozhodně nechceme podceňovat. Přestože je za toho člověka zodpovědný jeho vedoucí, HR organizuje první dny a dohlíží na to, že všechno je naplánované. Protože by bylo strašně neprofesionální, aby nastoupil nový kolega a neměl si kam sednout, neměl přístupovou kartu nebo počítač apod. To by nám s prvním dojmem příliš nepomohlo. No a vedoucí se pak stará hlavně o tu obsahovou stránku věci a o zapojení do projektu. Jeho hlavním úkolem je vybudovat si s novým kolegou vztah a zapojit ho do projektu. Plány technického školení se snažíme připravovat dopředu. No a my teď celý tento proces upravujeme. Dělá na tom celý tým lidí, včetně kolegyně vracející se z rodičovské a velmi zkušeného externího konzultanta.

Onboarding přece nikdy nekončí, jen se po nějakém čase „přelívá“ do individuálního plánu. Ani po prvním roce nejde říct, že je hotovo. My to vůbec nechceme oddělovat od procesu vzdělávání. Protože firma se pořád vyvíjí, i jednotlivec se musí vyvíjet. Firma potřebuje mít plán, strategii a vizi. Totéž potřebuje i tým, a dle mého to má mít i člověk, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Firma pak musí být schopna přenést ty své požadavky a představy co má dělat na lidi. No, vlastně každý vedoucí si má sestavit spolu se s svým podřízeným nějaký rozvojový plán a ten průběžně revidovat.

A i k tomu slouží další novinky: kompetenční model a navazující cechy?



Firmu jako takovou považuji za živý, komplikovaný organismus, který se často musí přizpůsobovat a řídit podle zákazníka. Protože náš produkt je ve finále produkt zákazníka. Zákazníci nám platí za to, že vyrábíme software. A my mu chceme tu hodnotu přinášet co nejvyšší. Chceme dobře zaplatit naše lidi, zlepšit příjmy, udělat nový, zajímavější obchod. Chceme se rozvíjet a na to potřebujeme nějaký rozvojový plán. Abychom byli opravdu dobří, a ještě lepší. A proto potřebujeme naplánované školicí aktivity. Vlastně už to je dost důvodů pro zavedení kompetenčního modelu.

Abychom si popsali, co ve firmě děláme a byli si schopni vytipovat oblasti, které chceme rozvíjet. No a abychom měli jistotu, že jsme firmu zmapovali dobře, využili jsme kompetenční model a určili jsme si jaké kompetence budeme dál rozvíjet. Potřebovali jsme definovat a rozdat úkoly a říct, kdo se bude v jaké oblasti starat. No a tak vznikly cechy.

Cechy v podstatě znamenají, že jsme si rozdělili kompetence na oblasti, které spolu souvisí a jsou dostatečně velké, aby se na nich dal stavět nějaký rozvojový program. Každý cech má svého cechmistra. Do cechů se mohou přihlásit lidi, kteří v dané oblasti pracují, jsou odborníci a potkává se téma cechu s hlavní náplní práce na jejich projektech. Cechy jsou tedy odborné skupiny na danou problematiku a mají finanční i časovou dotaci na rozvoj. A aby to nebylo úplně rigidní, tak se lidé do těch cechů přihlašují sami. Tím si každý sám určuje, kde se bude vzdělávat, že se bude něco nového učit a jak.

HR vnímáme ve dvou rovinách – procesní a lidskéZdroj: Edhouse s.r.o.

Cechy v softwarové firmě, co si pod tím představit?

Jsme programátoři, testeři, systémoví inženýři a podobně, takže cech může reflektovat třeba konkrétní programovací jazyky. Cílem cechů je vlastně vytvořit ve firmě paralelní organizační strukturu. Standardní organizace podle zákazníků nebo produktů je limitující, protože si pak hůř sdílíme technologické informace mezi našimi skupinami. A tak vznikla paralelní organizace, která úplně ignoruje normální organizační strukturu firmy. A firmu tak člení podle odbornosti, díky čemuž se tak lidé mohou spolu lépe bavit. Deset lidí, kteří všichni programují v C++ a dělají třeba pro tři různé zákazníky a baví se o tom, co je spojuje: programování. To je smysl cechů. Největší podpory, které se cechům dostane od firmy, je čas. Což je vlastně taky novinka letoška. Změnili jsme systém a primární podpora vzdělávání jde přes cechy lidem, kteří jsou do nich přihlášení. Chceme mít jistotu, že se vzděláváme v oblastech, které pro nás mají obchodní hodnotu. Cechmistr má časovou dotaci 10 % pracovního fondu a členové 5 %. Tím se nám daří plnit naše hodnoty a respektovat ekonomický balanc ve firmě.

Jirko, děkuji za rozhovor.

Také děkuji.