Lidem se lže, zubařů není méně, než před rokem 1989.

JUDr. Miroslava Hustáková | Foto: zadavatel inzerce

V minulé části rozhovoru jste naznačila, jak jde manipulovat s volební geometrií, aby měl větší šanci kandidát, který je více přijatelný pro zájmové skupiny. Jak si má představit běžný občan, co je to zájmová skupina?

Zájmových skupin máte celou řadu, ale pokud se týká voleb na celostátní úrovni, tak to spolek baráčníků asi nebude. Kdo chce mít politickou moc v zemi, ovládat životy jiných, tak se o takovou moc snaží a z praxe vidíme, že se to děje různými prostředky. Politika je koncentrovaná ekonomika. Pro lepší představu uvedu příklad. Máme za sebou 2 roky covidové hysterie. Občané kritizovali nelogičnost opatření, nezákonné praktiky ze strany státu, které následně soudy rušily. Já v tom ale žádnou nelogičnost neviděla. Existují prostě skupiny, které na tom měly zájem. Nikdy sice není v silách jednotlivce odhalit celou jejich síť, ale myslím, že střet zájmů MUDr. Prymuly, který zjistili samotní novináři, je příkladem, jak to v praxi vypadá. Abyste získal obrovské zisky, stačí jeden rok vymyslet, že si všichni vymění v autech lékárničky, příště že i v lese, kde jste sám, budete nosit roušku a příště zase něco jiného.

Domníváte se tedy, že naši mnozí politici nejsou nezávislí na tlacích z podnikatelského prostředí?

Ano, nejsou. Advokáti mají štěstí, že ke konkrétním informacím velmi často ve své praxi přijdou. Zároveň mají tu smůlu, že mají povinnost mlčenlivosti, proto nic konkrétního říct nesmíme.

Kandidujete za region Bruntál, co je dnes nejvíce u vás diskutovaný problém?

Stomatologická péče v regionu. Hovoří se o nedostatku zubařů. Lidé si myslí, že jich je v republice málo. Opak je pravdou. Početně je zubařů více, než bylo před rokem 1989 a počet obyvatel nestoupl. Lidem se lže. Skutečným důvodem, proč v chudých regionech chybí zubaři, je vládní politika ve zdravotnictví. Od současné vlády nejde čekat nic. Smutné je, že v předešlé vládě mělo na starosti zdravotnictví hnutí ANO a víc je zajímalo, jak nám nasadit respirátory a zavřít nezákonně obchody a školy. Je okolo 1000 zubařů, kteří neuzavřeli smlouvy s pojišťovnami, aby nemuseli levně opravovat zuby. Pokud máte dostatek peněz, tak zubaře vždycky najdete. Tarif, co zaplatí zdravotní pojišťovna, je mnohem nižší, než kolik platí pacienti jako samoplátci. Bohužel není velký úspěch ani v získávání zubařů z Ukrajiny. Musí dělat zkoušky, které není lehké zvládnout. Jediným správným a komplexním řešením je přinutit pojišťovny, aby stanovily obvody, kde musí zajistit dostupnou zubní péči. Měly na proplácení respirátorů, ubytování bezpříznakových covidových, miliardy jenom tekly. Tak ať zaplatí řádně zubařům, kteří se tak podepsání smlouvy nebudou bránit. Někteří zubaři by si také mohli vzpomenout, že nejsou jen podnikatelé, ale také lékaři. K tomu je mají přimět politici na celostátní úrovni, protože tento problém se týká celé republiky.

Práce soudce je velmi prestižní, vy jste přesto post soudkyně opustila a jste advokátka. Budete možná čelit spekulacím, proč jste odešla, dobrovolně nikdo z takové funkce neodchází.

Spekulacím se nevyhnete nikdy, já ale tušila, že jednou si může někdo myslet, že jsem byla vyhozena, tak jsem podrobně popsala důvody ve vzdáni se funkce soudce prezidentu Havlovi. Jsou tam fakta, která některé funkcionáře justice nepotěšily. Odešla jsem dobrovolně, jako advokátka se cítím svobodně, cítím velkou nezávislost v práci, odpovídám za její výsledky jenom já.

Na webu máte kauzu, ve které popisujete praktiky Radovana Krejčíře. Není mnoho advokátů, kteří veřejně sdělují, co zažili se skutečným zločinem prorostlým do státního aparátu. Má na Vás tato kauza nějaký vliv i dnes?

Kdyby neměla a pánové by mi dali pokoj, tak jsem ani já o tom nikdy nikde nepsala. Tady se démonizuje Radovan Krejčíř jako zločinec, ale nikdo už neuvažuje dál o tom, že Krejčíř by nikdy sám nebyl schopen dělat to, co dělal, kdyby nebyl podporován osobami na různých mocenských postech. Ne nadarmo je definicí mafie, že je to zločin prorostlý do státního aparátu. Setkání s takovými lidmi vás poznamená vždycky. Buď se začnete bát, bojíte se vylézt na ulici, nebo hledáte spojence. Nakonec zjistíte, že tak jako je neviditelná tma, která ničí a svírá tento svět, tak je i neviditelné světlo, které zajišťuje, aby běžný občan vůbec mohl v naší zemi dýchat, aby svévole mafie nebyla bez hranic. K takovým lidem se rád přidáte, i když nejste v reflektoru světel a nikdo vám netleská. Pamatuji si, jak se mě, tehdy malá dcera ptala, proč každý obdivuje ty advokáty, co mafiány zastupují a ty co je před nimi chrání, vlastně nikdo nezná. Tehdy jsem ji odpověděla, že to tak sice je, ale hlavní je, že jsme alespoň naživu.

Pokračování rozhovoru příště…

Zadavatel: Trikolora

Zpracovtel: Trikolora