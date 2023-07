V rozhovoru nás Mike Volařík, majitel prosperující společnosti Volarik Capital, provede svými podnikatelskými začátky, láskou k Mikulovu a významem udržitelnosti v jeho projektech. Rozkrývá také některé ze svých budoucích ambiciózních plánů.

Mike Volařík, majitel společnosti Volarik Capital | Foto: Volarik Capital/archiv

Proč jste si vybral ke svému podnikání Mikulov a jeho okolí?

Kousek od Mikulova jsem jako malý jezdíval každý víkend za babičkou. Takže je mi toto okolí blízké, máme k tomu místu jako rodina nějaké vazby a kořeny, a navíc je to krásná oblast. A podnikat tady začal nejdříve taťka, já poté něco zdědil a zbytek dokoupil. Navíc v Mikulově vidím obrovský potenciál. Procestoval jsem celý svět a viděl spoustu nádherných míst, ale když je porovnám s Mikulovem, tak vidím, jaký je to klenot. Máme tady Pálavu, pohoří lemované nádhernými vinohrady, přehradu, jeskyně, víno, zámek a Svatý kopeček.

Máte prosperující společnost Volarik Capital, podnikající v realitách, turismu a průmyslu. Jaké byly začátky vzniku společnosti a jaké jsou její cíle?

Dospěl jsem k názoru, že byznys se dá dělat tak, aby byl profitabilní a současně ohleduplný k okolí, měl ekologickou vizi a přinášel dlouhodobou hodnotu. Rozvoj turismu může mít mnoho podob, a pokud se dělá špatně, může to mít pro region nevratné devastační důsledky. V Mikulově to ale chceme dělat jinak. Chci pracovat na projektech, ve kterých můžu nechat něco ze sebe a otisknout do nich své vnímání světa.

Společnost Volarik Capital vznikla, aby zastřešila již fungující projekty, Hotel Volarik, Apartmány Volarik a Bottling Printing, a je ideálním řešením v rámci růstu společnosti a dalších projektů. Našimi cíli je rozvíjet oblasti naší působnosti a region, ve kterém podnikáme.

Jaké klíčové projekty nebo expanze vás čekají v budoucích letech?

Do sedmi let plánujeme postavit všechny realitní projekty v Mikulově, včetně lázní a apartmánových domů. Máme zde schválený územní plán a zelenou na všechny projekty. I kvůli těmto ambiciózním plánům jsme se rozhodli založit investiční fond. Jak říká Wayne Gretzky: „Jdu tam, kde teprve puk bude, a ne, kde už je“. My svými projekty nastavujeme benchmark a jdeme za hranice možností.

Ve svém podnikání věnujete velký prostor udržitelnosti, jak vizi udržitelnosti propíšete do svých nových projektů?

Designový hotel Konšelé bude přibližně z poloviny udržitelný a zaměříme se zde na udržitelnost u interiéru hotelu, například při výběru materiálů. Kromě toho bude mít hotel také fotovoltaiku, tepelná čerpadla, zelené střechy, silnou izolaci pro úsporu energie a využije šedé vody. V rámci fungujícího udržitelného provozu v Hotelu Volarik v naší restauraci Crop dáváme přednost místním producentům zeleniny, ovoce a masných výrobků. Zavádíme tzv. „green-pantofle“, které lze po použití kompostovat. A na udržitelnosti pracujeme i v rámci úklidu, kde uklízíme pomocí řady ekologicky šetrných produktů.