Moderní operační metody, které posouvají vyškovskou nemocnici vpřed, přiblížil primář tamního chirurgického oddělení MUDr. Jiří Polednik

Provádíte ve Vyškově některé speciální zákroky, které jinde nedělají?

Neřekl bych, které nikde jinde nedělají. To ne, ale jsou některé výkony, které provádí omezené množství pracovišť a ve kterých máme určitou exkluzivitu. Jde třeba o zavádění katetrů pro peritoneální dialýzu. Pokud člověku selhávají ledviny, musí chodit pravidelně do nemocnice na dialýzu. My pacientovi zapojíme katetr a on si pak může dialýzu dělat sám doma. Výrazně mu to zlepší život, protože už nemusí chodit třikrát týdně do nemocnice, kde pokaždé stráví mnoho hodin. V Česku každý rok nastoupí na tento typ dialýzy desítky lidí. Významná část dostane katetr u nás ve Vyškově.

Chirurgové se běžně jezdí učit nové zákroky do jiných nemocnic. Co se jezdí učit do Vyškova?

Pracuje u nás MUDr. David Prchal, který je odborníkem na operace patní kosti hřebem. Jezdí se od něj učit chirurgové z Česka, ale i třeba z Polska. Teď dokonce pojede přednášet až do Brazílie.

Dále ve Vyškově spolu s MUDr. Martinem Bučem pořádáme workshopy pro lékaře na některé moderní operační metody kýl. V září budou workshopy dokonce hned dva.

Když jdou Vyškované na chirurgickou ambulanci, někdy čekají i několik hodin. Proč?

Chápu, že je to nepříjemné. Dlouhé fronty jsou běžné jak ve Vyškově, tak i v jiných nemocnicích. V ambulanci musíme ošetřit výrazně víc lidí než v minulosti. Pacienti chodí i s drobnými poraněními, která si dříve zvládli ošetřit sami. Paradoxně některá drobná poranění či neduhy jsou na diagnózu náročnější než větší úrazy, jako zlomená ruka. Když jsou příznaky nejednoznačné, musíme prověřit i možnost raritních chorob, a to je časově náročné. Jsem rád, že máme k dispozici nové diagnostické metody, které ještě před deseti lety nebyly k dispozici. Odvrácenou stranou je, že vyšetření pacienta zabere víc času.

Kdy je tedy nejpravděpodobnější, že budu čekat kratší dobu?

Kolem 11 hodiny bývá trochu volněji, ale není to pravidlem. Je ale opravdu zbytečné sedět v ambulanci od 5.30 hodin. Pak čekáte vždy dlouho, protože ordinovat začínáme v 7 hodin.

Než jste nastoupil do Vyškova, působil jste jako primář v Kroměříži. Jak jste spokojený s vybavením, které tady máte k dispozici?

Vybavení je ve Vyškově velmi dobré, oproti mnohým okresním chirurgiím až nadstandardní. Máme dostatek prostoru na operačních sálech a kvalitní laparoskopické vybavení s možností práce v 3D režimu. Stejně jako v jiných nemocnicích je u nás největším limitem nedostatek personálu. Ten je nejdůležitější. CT, laparoskop, laboratoř, ventilátor…. vždy jej obsluhují lidé a jejich kvalifikace a zkušenosti jsou nejvyšší devizou každé nemocnice.

