V jaké kondici vstupuje Sedlecký kaolin do roku 2023?

Sedlecký kaolin si v roce 2022 prošel velmi složitým obdobím způsobeným ztrátou dodavatele zemního plynu a následným prudkým nárůstem nákladů na energie. Vzhledem k tomu, že jsme tento problém řešili již od října roku 2021, přijali jsme zavčas celou řadu zásadních opatření, která nám pomohla nastalou situaci nakonec zvládnout. Jednalo se zejména o úpravu technologie zpracování celé řady našich produktů, čímž došlo k výraznému snížení spotřeby zemního plynu. Intenzivním jednáním se zákazníky se podařilo vyjednat postupný nárůst cen našich výrobků. V neposlední řadě jsme připravili několik významných projektů na přechod na obnovitelné zdroje energie, které budeme postupně realizovat. Na počátku letošního roku můžeme prohlásit, že jsme silná a stabilní společnost, která umí zvládnou i takto závažné situace.

Energetická krize, problémy v dodavatelských řetězcích a vysoká inflace mají i nadále ovlivňovat ekonomiku. Jak moc se tyto faktory dotýkají společnosti Sedlecký kaolin?

Budeme věřit, že nedojde k zásadnímu narušení ekonomiky v ČR, ale ani v našich vývozních destinacích, jako například v sousedním Německu, či Polsku a dalších. Jinými slovy. pokud nenastane nějaká další negativní eskalace na trhu s energiemi, ropou apod., předpokládáme, že dojde k postupné stabilizaci. Letošní rok chceme vnímat jako rok konsolidace, kdy budeme chtít dokončit započaté investice a ještě více posílit naši konkurenceschopnost.

Je prostor na zvyšování mezd - zvýšil Sedlecký kaolin mzdy a o kolik?

Vzhledem k tomu, že jsme dostali pod kontrolu náklady na energie, můžeme si v letošním roce dovolit meziročně navýšit celkový objem mezd o 10 %. Myslím, že je to významné sdělení všem našim zaměstnancům, kterých si velmi vážíme a kterým děkujeme za zvládnutí složitého období.

Budete i přes pokračující ekonomickou krizi podporovat aktivity v obcích,

kde těžíte?

Pochopitelně ano, na tom se vůbec nic nezmění. Jsme připraveni jednat s každou obcí, které se dotýkají naše podnikatelské aktivity o vhodných formách podpory.

Jaké investice společnost čekají v oblasti ekologie?

Jak už jsem naznačil, naším hlavním investičním záměrem bude postupná výstavba obnovitelných zdrojů energie, pro zabezpečení větší energetické nezávislosti. Dále se budeme snažit využívat slunečnou energii pro snížení vlhkosti surovin na vstupu do úpravárenského procesu, což by mělo významně snížit spotřebu energií. Budeme také dále investovat do úpravárenských technologií, které pomohou zvýšit využitelnost i nebilančních částí naší surovinové základny. To vše jsou směry, které zcela jistě významně podpoří životní prostření kolem nás.

V řadě obcí, kde společnost podniká došlo k výměně starostů a členů Rady - proběhla již všude první jednání se zástupci samospráv? S jakým výsledkem?

Ano, všem jsme pogratulovali ke zvolení a ujistili je o další společné spolupráci. V některých obcích již velmi intenzivně řešíme vybrané projekty, ať už to jsou cyklostezky, nebo parkovací místa na našich pozemcích, dopravní cesty, umístění fotovoltaiky apod. Oslovili jsme dokonce i obec Jenišov, kde jsme navrhli společné setkání všem nově zvoleným zastupitelům s cílem odblokovat doposud napjatou situaci a hledat průsečíky možné spolupráce. Zde prozatím bez úspěchu, ale budeme na tom i nadále pracovat.