Ústí nad Labem, 26. června 2024. Termální koupaliště Brná se stalo oblíbeným cílem místních obyvatel i návštěvníků z okolí. Nabízí širokou škálu vodních radovánek, skvělého jídla, odpočinku u bazénu a relaxaci na trávě podél řeky Labe. V rámci návštěvy koupaliště jsme měli možnost hovořit s panem Ing. Vohryzkou, ředitelem městských služeb v Ústí nad Labem, který se s námi podělil o nejnovější informace a plány do budoucna.

Termální koupaliště Brná | Foto: Tým MSÚL

Rozhovor s ředitelem městských služeb v Ústí nad Labem, panem Ing. Vohryzkou

Dneska se nacházíme na termálním koupališti v Brné, které je oblíbeným cílem pro místní i návštěvníky z okolí. Mohl byste nám krátce představit, co všechno zde návštěvníci najdou?

"Termální koupaliště Brná nabízí návštěvníkům pestrou paletu aktivit. Samozřejmostí jsou naše bazény s termální vodou, kde si můžete zapůjčit lehátka, lehnout na upravený trávník. Dále si můžete vyzkoušet paddleboardy nebo si zahrát plážový volejbal a na druhém konci koupaliště nohejbal nebo šestkový volejbal na antuce. Pro milovníky slunce máme nově vybudovanou sluneční terasu s nádherným výhledem na řeku Labe. Areál je čistý, chodníky jsou opravené a pečlivě se staráme o zeleň. Zvláštní péči věnujeme trávnatým plochám a s trochou nadsázky říkáme, že je chceme mít lepší než na golfovém hřišti."

Koupaliště Brná - plavecký bazénZdroj: Tým MSÚL

Můžete nám říct více o vašem zapojení do rozvoje tohoto areálu a jaké novinky jste zde zavedli?

"Velkou novinkou je oprava a vybudování nových toalet u hlavního vchodu. Může to vypadat nadneseně, ale museli jsme změnit systém šaten a projít stavebním řízením, protože jsme vedle rekonstrukce stávajících budovali i nové, včetně toalet pro hendikepované osoby. Zahájili jsme obnovu slunečních teras a již nyní je pro milovníky slunce k dispozici první část terasy u toboganu. Dále jsme se zaměřili na údržbu a vylepšení zeleně – vysadili jsme nové stromy, před budovou bývalé restaurace jsme vysadili vinnou révu."

Koupaliště BRNÁ – nová sadba vínaZdroj: Tým MSÚL

Koupaliště Brná - dětský bazénZdroj: Tým MSÚL

Jak byste nalákal Ústečany a občany z okolí k návštěvě tohoto krásného místa?

"Termální koupaliště Brná je ideálním místem pro odpočinek a zábavu. Nabízíme nejen skvělé vodní atrakce a sportovní aktivity, ale také vynikající občerstvení. Přes léto nás každoročně navštěvuje Činoherní studio se svojí letní štací, které přitahuje návštěvníky i z přilehlých oblastí. V areálu je několik občerstvení. Od hamburgerů z bufetu u plážového volejbalu, přes stánky s langoši, steaky, smažáky, dále zmrzlinové stánky a další. Každý stánek je vyhlášený něčím jiným. Pro rodiny s dětmi máme spoustu dětských prvků, které zajistí, že se tu nikdo nebude nudit. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené vloni zrekonstruované brouzdaliště, pro větší děti tobogán, dětské hřiště, atrakce ve vodě jako houbička, trysky s vodou a malou skluzavku. Pro plavce je zde hluboký bazén. Rád bych také zmínil, že teplota vody na koupališti Brná je nyní o 1 stupeň vyšší než v Soluni, což zajišťuje ještě příjemnější zážitek z koupání."

Koupaliště Brná - nové hřiště na antuceZdroj: Tým MSÚL

Od září se v areálu bude otevírat kemp pro karavany a stany, kde si lidé budou moci přespat. Můžete nám o této novince říct více?

"Ano, máme to v plánu. Chceme, aby se v našem krásném areálu naši návštěvníci mohli zdržet i přes noc. Já vždycky něco slíbím a kolegové mi za to potom nemohou přijít na jméno. Tak nám držte palce, ať to zvládneme."

Kromě termálního koupaliště v Brné městské služby také spravují koupaliště Klíše. Můžete nám říct více o nedávné rekonstrukci tohoto koupaliště a co všechno nyní nabízí?

"Koupaliště Klíše prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a nyní je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu. Je propojené s plaveckou halou, což umožňuje příjemný pobyt i v případě horšího počasí. Travnaté plochy jsou pečlivě udržované a v letním období má dětské koupaliště teplotu vody 27 stupňů. Koupaliště nabízí spoustu dětských atrakcí a upravenou zeleň. V areálu na Klíši i v Brné jsou k dispozici sejfy pro uložení cenností a samozřejmostí jsou i samoobslužné uzamykatelné skříně na odložení osobních věcí."

Koupaliště KlíšeZdroj: Tým MSÚL

Koupaliště KlíšeZdroj: Tým MSÚL

A co sportovní prostor na Větruši? Nedávno bylo otevřeno nové sportoviště pro PADEL. Co nám můžete říct o tomto projektu?

"Sportovní prostor na Větruši se stále rozrůstá a těší se velké oblibě. Nové sportoviště pro PADEL je dalším přírůstkem, který rozšiřuje možnosti sportovního vyžití pro místní i návštěvníky. Větruše je krásným místem pro rodiny s dětmi, kde najdete nejen sportovní vyžití, ale i kvalitní občerstvení, dětské hřiště, bludiště, zrcadlové bludiště dům a tudíž je toto místo vhodné pro všechny generace."

Koupaliště Klíše - nové sportoviště pro PADELZdroj: Tým MSÚL

Tip na výlet:

"Doporučuji vyjet na Větruši lanovkou a užít si výhled na celé město. Poté si můžete dát tradiční rakvičku se šlehačkou a zahrát si PADEL tenis na novém sportovišti. Pro příjemnou procházku pokračujte naučnou stezkou na Vrkoč. Z Vaňova pak můžete lodí přejet přívozem do Brné, kde si užijete večer v termálním koupališti, které je otevřené až do 21:00."

Termální koupaliště Brná a další zařízení spravovaná městskými službami v Ústí nad Labem nabízí perfektní kombinaci zábavy, relaxace a sportovního vyžití. Přijďte se přesvědčit sami a užijte si letní dny v tomto krásném areálu!

Koupaliště KlíšeZdroj: Tým MSÚL