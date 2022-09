První z fotovoltaických elektráren je již v provozu, další tři jsou vyprojektované, povolené a připravené k realizaci, říká starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, který se v krátkém rozhovoru rozpovídal o svém působení na hornojiřetínské radnici.

Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína | Foto: Město Horní Jiřetín/archiv

Jak dlouho již působíte v komunální politice?

V hornojiřetínském zastupitelstvu působím od roku 1998.

Starostou jste druhé funkční období. Co považujete za největší úspěch? Z čeho máte v rámci svého působení na radnici největší radost?

Za posledních osm let se toho povedlo opravdu dost. Velkou radost mám z celé řady investic, které se podařilo dotáhnout až do šťastného konce. Největší radost mám ale z rozvíjejícího se spolkového a kulturního života. V tomto směru je naše město výjimečné.

Osm let práce přineslo mnoho nového. Mohl byste zmínit, co všechno se za tu dobu stihlo, případně i to, co je rozpracováno nebo v přípravách?

I prostý výčet realizací by zabral příliš mnoho prostoru, ale zkusím se dotknout alespoň těch nejvýznamnějších. Podařilo se vybudovat a zdárně uvést do provozu největší infrastrukturní stavbu v historii našeho města - splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, současně bylo opraveno téměř 90 % povrchů všech komunikací na území města. Vyrostla nová moderní hasičská zbrojnice a nový bytový dům pro seniory. Obě budovy naší školy byly výrazně modernizovány, přibyly nové učebny i moderní vybavení. Bezmála všechny objekty v majetku města se podařilo vybavit ekologičtějším a ekonomičtějším vytápěním. Máme zrealizovánu vlastní malou distribuční soustavu propojující prozatím 7 větších městských objektů, Tato soustava se bude postupně rozšiřovat na další objekty a v jejím rámci si město vyrobí významnou část elektřiny z obnovitelných zdrojů. První z fotovoltaických elektráren je již v provozu, další tři jsou vyprojektované, povolené a připravené k realizaci. Ze zdevastované budovy bývalého nádraží jsme vybudovali příjemný malý hotel. Podařilo se vybudovat několik lékařských ordinací a zajistit kontinuitu základní lékařské péče ve městě. Bylo postaveno nebo obnoveno hned několik sportovišť v Horním Jiřetíně i v Černicích. V rozpracovanosti jsou rozsáhlé úpravy náměstí 1. Máje. Hodně se hnulo s obnovou zeleně. Přibyla řada nových městských bytů.

V různém stupni přípravy jsou četné další projekty, např menší sportovní hala, řada projektů energetických úspor a OZE, silniční přechody pro chodce atd.

Jak to vypadá s cyklostezkou, která propojí Litvínov s Horním Jiřetínem?

Na přípravě tohoto rozsáhlého projektu usilovně pracujeme. Kompletní projektová dokumentace byla dokončena již v uplynulém roce, jedná se však o administrativně velmi složitou stavbu, k jejímuž povolení se vedle orgánů státní správy vyjadřuje taktéž nespočet soukromých osob a firem. Věřím, že stavba cyklostezky začne v roce 2023.

Na co by se podle vás v budoucnu mělo v Horním Jiřetíně a Černicích myslet?

Různí lidé, kteří se v budoucnu budou podílet na vedení města, mohou mít různé priority. Jsem ale přesvědčen, že těmi hlavními prioritami musí být projekty řešící energetiku a vodu, tedy záležitosti zajišťující udržitelnost a přiměřený rozvoj našeho města i nejbližšího okolí. K naplnění těchto priorit je nutné realizovat celou řadu složitějších i jednodušších opatření. Jde především o projekty směřující k vlastní výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, opatření snižující energetickou náročnost budov a bytů, údržbu stávajících a vhodnou výstavbu nových nádrží k zachycování povrchových vod, ochranu mokřadů, lesů atd.

Zadavatel/zpracovatel: Město Horní Jiřetín