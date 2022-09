Myslím si, že se není za co stydět a na kolegy jsem právem hrdý.

Mgr. Miroslav Chlubna | Foto: zadavatel

Jak hodnotíte uplynulé 4 roky, co se podle Vás povedlo a co se naopak nepovedlo a proč?

Vcelku pozitivně, koalice vzešlá po minulých volbách pracovala bez větších vnitřních třenic. Pod jejím vedením se dostavělo náměstí 28. října, zateplily se budovy škol a školek včetně problematického Domu dětí a mládeže.

Zasanoval se parkovací objekt na V. etapě, o kterém se vědělo, že je to tam špatné od počátku, přesto s tím žádná jiná koalice nic nedělala. Nám hrozilo úplné zavření. Dnes už objekt neujíždí a musí se opravit střecha s hřišti. Co však nemohu pochopit, jak město mohlo s původním zhotovitelem uzavřít v minulosti mimosoudní dohodu, kdy zhotovitel zaplatil městu 300 tisíc, udělal opravy ve stejné výši, ale již se vědělo, že realizace oprav bude nejméně za 15 milionů.

ToboganyZdroj: zadavatel

Rozjel se participativní rozpočet. Díky našim spoluobčanům se povedlo vybudovat z tohoto rozpočtu mnohé. Mimo jiné: cykloboxy, psí hřiště, stezka Zapomenutá Orlová, Naučná stezka v lesoparku, dětská hřiště a plno jiných věcí. Vyměnilo se na 400 světel veřejného osvětlení. Zrekonstruovaly se, nebo opravily cesty (Václavská, Odlehlá, Na Kamenci, Potoční, V Zimném dole atd.). Podobně je to s chodníky (Ostravská, u DDM, Polní atd.). Pokračovalo se v revitalizaci V. etapy, kde se investovalo minimálně 48 milionů, z toho nejméně 18 milionů bylo z dotací. Vyměnila se světla nad některými přechody pro chodce za moderní a bezpečnější. Investovalo se do škol a školek (Zahrady v přírodním stylu, moderní učebny, venkovní altány atd.)

Připravily se a připravují pozemky k individuální rodinné výstavbě.

Zastavil se projekt plynových kotelen, kdy toto rozhodnutí bylo jedno z nejlepších. Kdyby se plynové kotelny realizovaly, tak na počátku roku 2022 by za GJ tepla platili přes 2400,- Kč místo asi 670,- Kč.

Začali jsme si sami dělat vlastní televizní vysílání, máme nové logo, Orlovské noviny zdarma, komunikujeme s občany.

Doopravovalo se Letní kino a je připraveno na oslavy výročí 800 let Orlové.

Vybudovalo se přes 300 nových parkovacích míst v panelové zástavbě.

Jen připomínám, že to všechno se dělo v době, kdy tu byla omezení vyvolaná díky onemocnění COVID-19, pak přišla inflace a nakonec blízká válka a zdražování všeho.

Studie skateparku OrlováZdroj: zadavatel

Nepovedla se záchrana lůžkové části nemocnice. Je dobře že se rozhodlo, sice podle nás špatně, je rozhodnuto a není prodlužována nejistota, ale Orlovákům se vzdálila zdravotní péče. Přibyly některé ambulance, ale k hospitalizaci a na návštěvu za hospitalizovaným musíme do jiných měst, a to už je pro některé komplikace. Legrační je, že je nám ze strany některých kandidátu vyčítáno, že jsme málo bojovali za nemocnici. My jsme aspoň bojovali, možná málo, možná špatně, ale něco jsme pro to dělali. Ti, co nás dnes kritizují, nedělali nic, byli většinově zalezlí a dnes mají plno nápadů, jak jsme to měli udělat. Prostě po bitvě je každý generál.

Co se povedlo tak na půl je koupaliště. Máme nový levnější projekt, který má stavební povolení, ale nezačalo se s realizací. Případná realizace za jeden rok stoupla cenově asi o 33 procent a také zdražily úvěry.

Vyberte 3 stěžejní body pro následující volební období a na čem byste chtěli v následujících letech pracovat?

Energetická soběstačnost, vybudování fotovoltaických elektráren na budovách města.

Příprava na dobu pouhelnou, využití areálů bývalých dolů – zaměstnanost, realizace tramvajové trati z Ostravy do Orlové.

Poslední nevím, co vybrat, je toho moc a může to být: další příprava území na rodinnou výstavbu (Orlová město), muzeum, skateboardový areál, řešení vyloučených lokalit atd.

Definujte témata, která podle vás Orlovany trápí nejvíce a navrhněte řešení

Dovolím si vyjmenovat čtyři:

Parkování – montované parkovací objekty, jsou levnější a je to rychlé řešení.

Práce – využití areálů bývalých dolů k přivedení nových zaměstnavatelů, kteří zde budou mít i vývoj a výzkum.

Lékaři – pobídky, stipendia, tlak na stát ať situaci řeší.

Nepřizpůsobiví spoluobčané – tlak na stát, ať dá obcím a městům nějakou možnost regulace, nebo obrany.

Zdroj: zadavatel

Častým tématem mezi orlovany jsou nepřizpůsobiví občané. Jak tento problém lze podle vás řešit a jaké kroky pro to hodláte udělat.

Soustavným tlakem na vládu, ale tady nestačí tlak jednoho města, postižená města se musí domluvit a chtít řešení po zákonodárcích společně. Vláda (stát) v tom ta města a obce nechala zcela bezprizorní. Není žádný nástroj, jak lidem, kteří mají nepřizpůsobivé občany za sousedy, pomoci. Městská policie tam může být stále a stále jim udělovat pokutu, jen oni ji nikdy nezaplatí a pak jim to stát odpustí. Na spolupráci obcí a měst jsme začali pracovat. Také je nutné nepřizpůsobivé lidi začít kontrolovat. Podle NKÚ není nijak kontrolováno využití různých dávek, dotací. Vlastně jim platíme, nic po nich nechceme, nedivme se, že to dopadá, jak dopadá. Musí také začít regulace, nebo úplné omezení tzv. obchodníků s chudobou.

Jak chcete řešit nedostatek praktických lékařů a zubařů v našem městě?

Pobídky, stipendia a snížený nájem. Peníze na vybavení ordinace. Kromě stipendií už se ostatní prvky začaly využívat a má to první výsledky, zatím se povedlo přivést první dva dětské lékaře, sice zatím na zkrácený úvazek, ale jsou v Orlové.

Co byste sdělil lidem na závěr

Dovolil bych si je požádat, aby přišli k volbám a využili svého práva. Pokud dají hlas naší kandidátce č. 4 Nezávislí Orlová budu za to rád a děkuji. Přeji všem krásné dny a držte se.

