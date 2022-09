Petr Veselka se věnuje práci pro centrální obvod již řadu let. Starostou je od listopadu 2021, kdy ve funkci vystřídal ing. Zuzanu Ožanovou. Zajímaly mne jeho zkušenosti s vedením obvodu i jeho plány do budoucna.

Starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka

Pane starosto, vzhledem k vašim četným aktivitám se jistě nedá tvrdit, že byste byl občanům v obvodu neznámý. Přesto – můžete se představit těm, kteří vás ještě neměli možnost poznat?

Letos mi bylo padesát devět let. V Ostravě žiji téměř celý život. Nejdříve jsem dvacet let bydlel v Porubě, od roku 1992 jsem obyvatelem našeho obvodu, bydlím na Šalamouně. Mám tři děti. Většinu svého profesního života jsem se věnoval lesnictví. Posledních patnáct let chemické a mechanické ochraně lesa. Díky tomu mám velmi blízko k přírodě.

A co politické zkušenosti? Co vás kvalifikuje na místo starosty tak prestižního městského obvodu?

To je velmi zajímavá otázka, kterou jste mi připomněl, že se v politice angažuji již od roku 2011. Jsem zakládajícím členem hnutí ANO v Ostravě, v našem obvodu jsem vybudoval místní organizaci. Po načerpání prvních politických zkušeností jsem se poprvé zúčastnil komunálních voleb v roce 2014. Stal jsem se členem městského zastupitelstva a kolegové mě zvolili předsedou klubů zastupitelů za hnutí ANO. Bohužel v obvodu jsme zůstali v opozici. V dalších komunálních volbách v roce 2018 již vše dopadlo dobře a jsme ve vládnoucí koalici jak v městském, tak v obvodním zastupitelstvu. Od té doby jsem v Moravské Ostravě a Přívozu radním, nyní starostou. Pracuji také v Komisi pro regionální rozvoj a cestovní ruch Rady Moravskoslezského kraje a v městských komisích, první se věnuje životnímu prostředí a druhá otevřené radnici, tedy bezproblémové komunikaci mezi úřadem a občany.

To je poměrně široký záběr, ale přesto, ve funkci starosty jste poměrně krátce, je to tak?

Ano. Když se předchozí starostka ing. Ožanová stala poslankyní, splnila svůj slib týkající se kumulace funkcí a odstoupila. Jako radní jsem po pečlivém zvážení i po diskusích s kolegy přijal výzvu a nastoupil do funkce starosty po ní.



Bylo složité nastoupit do rozjetého vlaku?

Přistupoval jsem k nové funkci se značným respektem a s pokorou. Koalice v našem obvodu odváděla a odvádí velký kus dobré práce, takže jsem měl obavy, abych nezpůsobil občasné zadrhnutí dobře fungujícího stroje. Musím ale říci, že mi byly nové povinnosti značně ulehčeny podporou celého vedení obvodu. Všichni vedoucí odborů a úředníci mi byli velmi nápomocni. Na radnici Moravské Ostravy a Přívozu se můžeme chlubit špičkovým týmem profesionálů pracujícím ve skvělé atmosféře.

Když jste zmínil bydliště, jak se vám žije v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz?

Za tuto otázku moc děkuji. Jsem ostravským patriotem. Mám to tady moc rád. Tolik zeleně, všude poměrně blízko, jedineční lidé. Opravdu jsem v Ostravě moc spokojen a nechystám žádnou změnu. Když mi přijede návštěva z jiného města, tak ji vezmu nahoru na vyhlídkovou věž Nové radnice. Ještě se mi nestalo, že by dotyční nebyli nad tak krásným výhledem v úžasu.

Takže není co zlepšovat?

Samozřejmě že je. Vnímám kritické připomínky našich občanů. Také proto jsem zavedl pravidelná setkávání, při nichž střídáme lokality, jako jsou Přívoz, centrum, Fifejdy, Šalamouna. Díky nim se od občanů dozvím, co je nejvíce trápí. Některá témata se opakují napříč různými lokalitami – jde např. o bezpečnost, výskyt lidí bez domova, parkování, stav chodníků, dále jsou to bydlení, zeleň a životní prostředí jako celek.

Starosta se seniory

Dobrá, víte tedy, co Ostravany trápí. Ale co řešení? Máte v případě úspěchu ve volbách nějaká v rukávu?

Ano. A nečekám až na volby. Již nyní společně s vedením radnice pracujeme nad připomínkami občanů a snažíme se je řešit. Co se týče parkování, ve spolupráci s magistrátem je plánujeme uplatnit při řešení problematiky rezidenčního stání. Po vzoru obvodu Poruba bych rád inicioval zjednosměrnění některých ulic. Došlo by tak ke zvýšení kapacity parkovacích míst. Nadále pokračujeme v pasportizaci a následných opravách chodníků. Pokud jde o bydlení, máme v úmyslu ročně opravit zhruba 60 bytů. Rád bych podpořil modernizaci vozového parku našich technických služeb pro rychlou a efektivní péči o zeleň. Plánujeme také nákup dalšího prachožrouta. Pořádáme pravidelné schůzky se zástupci jak městské, tak státní policie, kde si předáváme poznatky o bezpečnosti v našem obvodě. A tak bych mohl pokračovat…

Zejména v centru Ostravy je nyní čilý stavební ruch. Rostou nové budovy Ostravské univerzity, Nové Lauby, otevřela se Nová jatka, u městské nemocnice se staví nový parkovací dům a je v plném proudu celá řada dalších projektů. Jak se na to díváte?

Jsem z toho nadšený. Sice se budeme pár let potýkat s mírným diskomfortem souvisejícím se stavebními pracemi, ale za pár let bude v našem obvodu opravdu na co koukat. Koncertní hala, Černá kostka, Ostravská univerzita a celý areál na Černé louce, rovněž okolí Karolíny čeká veliký rozvoj… Developeři také plánují další výstavbu obytných či polyfunkčních domů, nové parkovací domy a tak dále. Tady patří veliký dík vedení města, zejména panu primátorovi Tomáši Macurovi a dámám ve vedení města, paní náměstkyni Zuzaně Bajgarové a paní náměstkyni Kateřině Šebestové, udělali obrovský kus práce, ze které bude Ostrava těžit ještě hodně dlouho.

Takže budoucnost obvodu vidíte dobře?

Ano, jsem komunálním politikem již dvě volební období. Mé motto při první kampani bylo: „Obvod Moravská Ostrava a Přívoz je velmi dobré místo pro život.“ Za tím si stále stojím a budu se všech sil snažit, aby tomu tak bylo i nadále.

Děkuji mnohokráte za rozhovor.

