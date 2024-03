Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích má pro své návštěvníky lákavou novinku – hrátky v rozšířené realitě.

Foto: innogy Česká republika a.s.

Novou moderní expozici pro ně připravila energetická společnost innogy. Návštěvníci v prostředí rozšířené reality zjistí, zda zvládnou postavit dům energeticky nenáročný a šetrný k životnímu prostředí. Kromě toho mohou malí i velcí také změřit své síly v ekologickém souboji s Kotlajzníkem a jeho špinavým uhlím.

Zdroj: innogy Česká republika a.s.

„V rámci rekonstrukce naší dlouholeté expozice jsme vsadili na moderní technologie a připravili jsme pro návštěvníky nevšední zážitek s rozšířenou realitou. V edukativní části se stanou stavitelem energeticky úsporného a udržitelného domu, dozví více o energetických úsporách v domácnosti nebo jak se chovat ohleduplně k životnímu prostředí. Kromě stavby domu si děti mohou zahrát také jednoduchou střílečku, ve které se proti nim postaví zákeřný uhelný nepřítel,“ uvedl ředitel komunikace innogy Martin Chalupský.

Zdroj: Youtube

Na rozdíl od virtuální reality, kde se uživatel zcela ocitá v uměle vytvořeném prostředí, které se mu promítá ve speciálních brýlích, rozšířená realita kombinuje skutečné prostředí s virtuálními prvky a k jejímu zobrazení stačí většinou mobil a speciální aplikace. V expozici innogy si návštěvníci rozšířenou realitu pustí na připravených tabletech. K dispozici jsou tři tablety na otočných stojanech. Rozšířenou realitu innogy si však návštěvníci mohou spustit i na vlastním mobilu po instalaci aplikace z QR kódu.

„Ve Světě techniky se jedná o jedinečnou expozici a hned se stala tahákem. Děti si tady hrají a zároveň se naučí něco o ekologii a udržitelné energetice. Je vidět, že děti i dospělé rozšířená realita zaujala. Hlavně děti se stavbou domu různě experimentují a zjišťují, jak se po různých volbách mění jejich domek a okolní krajina. Samozřejmě také rádi vstupují do obrazu, aby je ostatní viděli v rozšířené realitě,“ řekla ředitelka Světa techniky Kateřina Bonito.

Zdroj: innogy Česká republika a.s.

Kromě nové rozšířené reality innogy expozice stále nabízí oblíbenou autodráhu, která jistě nadchne nejen příznivce cyklistiky. Autíčka na dráze pohání právě kola, která musí návštěvníci sami rozšlapat a pak mohou závodit, čí auto je rychlejší. Pro nejmenší je zase určena prolézačka představující plynovod.

innogy je dlouholetým partnerem Dolních Vítkovic, na balkóně partnerů v tamním Velkém světě techniky má již deset let expozici, která návštěvníky populárně naučnou formou vtahuje do energetického světa. Velký svět techniky je pro návštěvníky otevřen od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

Zdroj: innogy Česká republika a.s.