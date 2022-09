Věříme, že jsme svou prací dokázali, že to nejsou jen slova a vize, ale že se námi avizované projekty skutečně realizují nebo se intenzivně připravují.

Primátor Jiří Korec u sdíleného kola, která byla ve městě zavedena v roce 2021 | Foto: archiv ANO 2011

Necelé čtyři roky uplynuly velmi rychle. Od začátku funkčního období jsme se společně snažili naplňovat naši představu moderního, dynamického města pro 21. století. Měli jsme přání posunout Zlín dál a udělat z něj sebevědomé, rozkvétající město. V roce 2020 bohužel přišel COVID-19 a museli jsme řešit do té doby nevídaná opatření. Jsme velmi rádi, že už se život vrátil relativně do normálu, i když je teď ovlivňován válkou na Ukrajině. Můžeme tak pokračovat v dokončování rozpracovaných projektů.

Nová okružní křižovatka Vodní x Bartošova byla dokončena v roce 2021Zdroj: archiv ANO 2011

Máme radost, že jsou v plném běhu práce na tržišti, které už za pár týdnů bude otevřeno ve zcela nové podobě. V Přílukách se staví největší městská dopravní stavba za posledních dvacet let. Vznikne zde nové přemostění k průmyslové zóně a také první záchytné parkoviště typu park and ride ve Zlíně. Vybudována již byla nová okružní křižovatka ulic Vodní a Bartošova. Na podzim také začneme s očekávanou křižovatkou Mostní – Březnická. V parku Komenského se buduje krásná nová kavárna, v Centrálním parku na Jižních Svazích vznikl velkorysý biotop a v červenci se začala vyměňovat okna zlínského zámku, což je první krok rekonstrukce této naší nejvýznamnější památky.

3D vizualizace nových herních prvků na sídlišti Jižní SvahyZdroj: archiv ANO 2011

Veřejný prostor a potřeby občanů všech kategorií nám opravdu nejsou lhostejné. Proto jsme investovali do rekonstrukce obchodů, škol, bytů, chodníků, cest, zeleně aj. Intenzivně jsme pracovali i na velkých projektech, které se připravují a v příštím období budou mít stavební povolení.

Jde například o rekonstrukci náměstí Míru, které by se mělo stát moderním centrem krajského města, nové části Zlína pod sportovní halou, kde vzniknou nové byty, prostory k podnikání, pro Univerzitu Tomáše Bati i stovky parkovacích míst. Neméně důležitá je i rekonstrukce Velkého kina, jehož budoucí podoba vzešla poprvé od dob Tomáše Bati z mezinárodní architektonické soutěže.

Nová křižovatka u útulku pro zvířat v nouzi Zlín - Vršava byla vybudována v roce 2022Zdroj: archiv ANO 2011

Ačkoliv je Zlín prvním baťovským městem, neměl by se stát skanzenem, ale naopak musí využít svůj potenciál. Rozvoj města je však třeba plánovat, aby bylo možné využít synergické efekty jednotlivých projektů. Proto jsme schválili novou Strategii rozvoje města Zlína do roku 2030 a s přesahem do roku 2035, aby bylo možné investice plánovat v souvislostech, a tím zlevnit jak tyto investice, tak jejich budoucí údržbu a provoz. Naším cílem je postupně vybudovat stotisícový Zlín při zachování jeho silných stránek, kterými jsou bezpečnost, dostupná zeleň, vysoká úroveň vzdělání i kvalitní využití volného času.

Nové silniční napojení na Příluku. Již tento podzim bude zprovozněna největší dopravni stavba města Zlín za posledních 20 letZdroj: archiv ANO 2011

Zadavatel/zpracovatel : ANO 2011