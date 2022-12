Společnost Vollmann MetalWorx s.r.o. je firma, která se zabývá strojírenskou výrobou. Vyrábí díly pro několik evropských automobilek. Největší zakázky jsou pro prémiové značky vozů. Vzhledem k tomu, že není zcela závislá na jedné značce automobilů a na jednom typu vozu, má zajištěn plynulý příjem zakázek. A právě stabilita přináší nové zakázky raketovým tempem.

Foto: Vollmann MetalWorx s.r.o.

V Plané nad Lužnicí je výrobní závod již od roku 1993. Pro společnost pracuje již přes 300 zaměstnanců.

Od roku 2019 patří firma Vollmann MetalWorx s.r.o. k německé rodině Vollmann s úctyhodnou podnikatelskou tradicí přes 110 let. Vollmann Group vlastní deset závodů v Německu, tři závody v České republice (jeden v Plané nad Lužnicí a druhý v Hustopečích u Brna a třetí v Klášterci nad Ohří) a jeden závod v Maďarsku.

Zeptali jsme se jednatele pana Ing. Marcela Kaštovského, MBA na pár otázek z oblasti výroby a ekonomické situace podniku.

Ing. Marcel KaštovskýZdroj: Vollmann MetalWorx s.r.o.

Všude se skloňuje slovo „krize“. Jak jste na ni připraveni?

Snažíme se jí předcházet. Pod křídly rodiny Vollmann se nám daří růst i v krizi. V loňském roce jsme investovali do rozšíření areálu a koupili asi 6 500 m2 pozemků. Letos v tom pokračujeme. A již po Vánocích převezmeme další halu o celkové rozloze 3 500 m2. A do konce roku 2023 chceme výrazně rozšířit jednu z našich stávajících výrobních hal

Daří se vám i nadále získávat nové zakázky?

Vzhledem k tomu, že se orientujeme především na prémiové značky vozů, tak zakázky máme. Již dnes víme, že jen nová zakázka, na kterou budeme potřebovat koupit minimálně šest svařovacích robotů, nám přinese další roční obrat 150 milionů. A na to budeme potřebovat další zaměstnance. V letošním roce jsme prošli certifikací dalších zcela nových zákazníků, a tak vedle značek jako je Porsche, Audi a Volkswagen, již nyní vyrábíme i pro Bentley či BMW či Daimler. Zcela nově zpracováváme nabídky i pro Rolls Royce.

Evropské automobilky stěhují své výroby třeba do Maďarska nebo na Slovensko, a proto se naše lokalita strategicky hodí. Do výrobních závodů to tak není daleko.

Před covidovou krizí jsme měli obrat necelé půl miliardy, letos již budeme atakovat hranici celé jedné miliardy korun a míříme stále výše.

Zmínil jste nákup pozemků. Potřebu dalších pěti svařovacích robotů. Plánujete i další investice?

Investicemi do nemovitostí to nekončí. Již nyní jednáme o pořízení dalšího strojového vybavení. Celkové investice by v příštích dvou letech měly dosáhnout úrovně kolem 250 milionů korun.

Modernizujeme i vybavení ve výrobě a zavádíme moderní řízení výroby, které patří do 21. století tak, jak to naši odběratelé vyžadují. Důvodem je 100% kvalita námi vyráběných dílů a jistota dodávek.

Zdroj: Vollmann MetalWorx s.r.o.

Vyrábíte díly pro luxusní značky automobilů. Jaké standardy kvality musíte ve výrobě splňovat a dodržovat?

Naši zákazníci mají velmi vysoké požadavky na kvalitu výroby, procesů a zpracování. Tyto požadavky plníme díky pravidelným certifikacím. Máme zavedeny standardy ISO 9001 a IATF 16949, ISO 14001 a ISO 50001 jsme v letošním roce úspěšně certifikovali. Nově pracujeme na certifikaci TISAX - management informací, kde bychom měli podstoupit certifikaci na začátku roku 2023.

Je něco, co vás v současné době brzdí? Co musíte aktuálně řešit?

Hlavní brzdou je pro nás aktuální situace na trhu práce. Na některé dělnické pozice je na trhu práce velký nedostatek pracovníků. Stále hledáme nové pracovníky do oddělení údržby, nástrojárny, manipulanty. Samozřejmě i výrobní dělníky. Zároveň máme volná pracovní místa i pro pracovníky na vedoucí pozice.

O naše zaměstnance se dobře staráme. Mají mnoho benefitů, např. pět týdnů dovolené, stravenkové karty, nadstandardní příplatky za směny, pereme jim pracovní oděvy atd.

Mzdy zaměstnancům pravidelně navyšujeme. Jen v letošním roce jsme zvyšovali mzdy v průměru o 10 - 15 %, což je jistě více než nadprůměrné. I na příští rok plánujeme zvyšování mezd.

Víme, že spousta firem si takový luxus nemůže dovolit. Proto pokud máte zájem pracovat ve stabilní firmě, rádi vás u nás uvítáme. Stačí vám pouze mít zájem se něco nového naučit. Zkušenosti mít nemusíte.

Zdroj: Vollmann MetalWorx s.r.o.

