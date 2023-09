„V době růží stávalo kolem jejího koše 100 sklenic s vodou a růžemi, jiné květiny jí nebyly příjemné.“ Těmito slovy popisuje bývalý žák zámecké školy v Kuníně, Josef baron Kronenberg, nyní již osmdesátiletý muž, vášeň hraběnky Walburgy pro růže.

Foto: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Zdroj: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizaceNazývali ji první dámou Moravy. Narodila se jako hraběnka Harrachová do významného šlechtického rodu. Velkou část života prožila na zámku v Kuníně, kde zanechala ohromné dílo. Náležela k celebritám evropského osvícenství, její soukromý život však byl plný osobního hoře a bolesti. V mládí přišla o všechny své děti, rozpadlo se její manželství.Walburga, mimořádně vzdělaná a emancipovaná žena, se rozhodla zasvětit svůj život filantropii. Na zámku v Kuníně založila podle vzoru těch nejmodernějších vzdělávacích ústavů Německa a Švýcarska filantropický ústav, na kterém vychovávala děti bez rozdílu původu, děti poddaných, sirotky, děti šlechticů, úředníků, chlapce i děvčata, katolíky, evangelíky, Němce i Čechy. Tím nejznámějším žákem bezesporu byl František Palacký, syn luteránského učitele z Hodslavic, pozdější velký historik a Otec českého národa. O době pobytu na zámku v Kuníně později napsal: „Byl to krásný jarní čas života mého.“ Škola na zámku v Kuníně předběhla svou dobu, děti s hraběnkou a učiteli putovali na výlety na Lysou horu, Radhošť, Praděd, na zříceninu hradu Helfštýn. Vůbec poprvé byla do výuky u nás zařazena gymnastika. Roku 1799 hraběnka jako první ve střední Evropě podrobila děti vakcinaci proti neštovicím. Spolužákem Palackého byl rovněž Josef Kronenberg, polosirotek a velký zámecký nezbeda, který utekl ze školy k armádě, kde udělal velkou kariéru. Císařem byl pověřen založením četnického sboru v Praze, byl povýšen do generálské hodnosti a baronského stavu. V závěru života napsal vzpomínky věnované hraběnce Walburze. Ta v závěru života trpěla nevyléčitelnou Pagetovou chorobou, byla nehybná a přenášena v proutěném koši. Až do posledních dnů svého života jí však tanuly na mysli výchova a vzdělávání chudých a talentovaných dětí. V závěru života adoptovala Emila Schindlera, syna svých prvních chudých žáků, vychovávala jej jako jeho adoptivní babička a odkázala mu zámek i kunínské panství…

Slavnosti růží na zámku v Kuníně se konají od 28. září do 8. října 2023. Otevřeno je denně od 9:00 do 17:00 hodin. Zámek si v těchto dnech můžete projít i sami bez doprovodu průvodců.

Zdroj: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Slavnosti růží k poctě hraběnky Walburgy náleží mezi největší květinové výstavy na českých a moravských hradech a zámcích. Historické vazby v pokojích zámku váže přední český florista Slávek Rabušic. Letošní ročník bude mimořádně bohatý jak na vazby a počty květů, tak na kulturní akce, které se konají v rámci projektu Roku Harrachů. V letošním roce na zámek po stopách hraběnky Walburgy přijelo 72 potomků této slavné rodiny z celé Evropy. Těšit se můžete na komentované prohlídky s floristou Slávkem Rabušicem, koncert rámci 29. ročníku festivalu Dny umění nevidomých, návštěvu autoveteránů, ale také na premiéru divadelní hry „Louisa aneb jak se zkouší láska“, napsané samotnou hraběnkou Walburgou. S hraběnkou Walburgou, její matkou Rebekou a členy jejich šlechtického dvora oděných do dobových kostýmů se potkáte v pokojích zámku. Šlechtické kostýmy si můžete rovněž zapůjčit a s vašimi dětmi se vyfotografovat v pokojích zámku u bohatých vazeb i s hraběnkou Walburgou. V zámecké kuželně se můžete těšit na nově instalovanou výstavu Zahrady a zahradníci rodu Harrachů.

Z programu:

Komentované prohlídky s floristou Slávkem Rabušicem

28. 9. a 29. 9. 2023, 11:00, 13:30 a 15:00

Svatováclavská jízda 2023

28. 9. 11:30–12:30

Louisa aneb jak se zkouší láska

30.9.2023, 16:00

Půjčovna historických kostýmů

28.9. až 1.10., 9:00-17:00

Koncert pro paní hraběnku

1.10.2023, 13:00

Více informací naleznete také na:

https://www.muzeumnj.cz

https://www.muzeumnj.cz/kunin

https://www.facebook.com/zamekkunin