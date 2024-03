Blíží se čas zápisů do 1. ročníků. Doba, ve které se, i když to tak nevypadá, rodič, chcete-li zákonný zástupce, rozhoduje, jakým způsobem a kde jeho ratolest zahájí celoživotní vzdělávání.

Nechci a ani bych si to nedovolil zapomenout na předškolní vzdělávání v mateřinkách, zde patří kolegyním obrovský dík a mají můj obdiv. Ale na zápis a první den ve škole někteří z nás opravdu nezapomínají. Ještě lepší ale je, když se žákům, studentům vracejí vzpomínky nejen na ten slavný den, ale na celé jejich působení ve škole. Ať je to na 1. nebo 2. stupeň, na pedagogy, spolužáky, kamarády, vlastně na všechny, se kterými se v této životní a dost důležité etapě setkali.

Dnes mají děti, mladí lidé, vlastně všichni, kdo o to stojí, neskonalé možnosti. Možnost cestovat, poznávat jiné země, jiné společnosti a to nejen osobní návštěvou, ale především díky informacím na veškerých možných sítích. Ano, digitalizaci a rychle se rozvíjejícím technickým vymoženostem se neubráníme a není ani důvod. Je jen zapotřebí s nimi umět pracovat, aby sloužily nám a my nesloužili jim. Ale co je aspoň podle mého názoru nejdůležitější? Naučit se spolupracovat s lidmi, komunikovat mezi sebou, pomáhat si, porozumět tomu druhému, vyslechnout a pochopit toho druhého a jeho názor, slušným způsobem oponovat a vyjádřit názor svůj, získat zdravé sebevědomí, ale sebevědomí založené na schopnostech, dovednostech a znalostech a také samozřejmě na slušnosti a pokoře.

I my v ZŠ Rynárec – malotřídce se snažíme tyto zásady naplňovat, aby žáci mohli vzpomínat nejen na zápis a 1. den, ale na celý průběh vzdělávání. A daří se nám - bývalí absolventi nás pravidelně navštěvují, sdílí s námi jejich nové zkušenosti, účastní se našich akcí a pomáhají nám je organizovat. Kladné reakce máme i od rodičů, což dokazují i výsledky pravidelného průzkumu zadávaného firmě SCIO – Mapa školy.

Vrátím se na začátek mého postřehu. Rodiče, ať máte při výběru školy štěstí a dobré informace a Vaši budoucí prvňáčci v budoucnosti možnost vzpomínat jen na to hezké.

Mgr. Peroutka Tomáš, ředitel školy