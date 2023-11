S dětmi na výlet: Jen náplasti nestačí, do lékárničky přidejte i dezinfekci

Komerční sdělení

Babí léto je sice za námi, ale ani to neznamená, že bychom se až do jara měli obejít bez výletů do přírody. Vedle odpočinku však k takovým výpravám často patří i různá drobná poranění či puchýře našich nejmenších. Proto by měla být nezbytnou součástí našeho vybavení vedle svačiny a pití také lékárnička. Při výběru správných druhů náplastí, obinadel a dezinfekce je třeba klást důraz na kvalitu a účinnost, aby byla každá bolístka rychle a správně ošetřena.

ilustrační foto | Foto: HARTMANN – RICO a.s.