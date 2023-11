Standardní nabídka oblíbeného dotačního programu pomůže s dílčí i komplexní renovací vašeho domu.

Pasivní rodinný dům | Foto: SFŽP ČR

Nová zelená úsporám Standard pokračuje ve stejné podobě a na stejném principu jako doposud. S pomocí dotační podpory můžete renovovat své obydlí v tempu, které vám vyhovuje. Můžete se pustit do komplexnější renovace zahrnující více úsporných opatření, nebo si práce rozložit do delšího časového horizontu a požádat si o dotaci na každé dílčí vylepšení zvlášť.

Jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohli požádat o dotaci ze standardního programu

Jste majitel rodinného domu, řadového domu – v domě nemusíte trvale bydlet

Jste majitel rekreačního objektu, ve kterém máte trvalý pobyt nejméně dva roky

Jste stavebník nového rodinného domu v pasivním standardu

Kupujete nový pasivní rodinný dům od stavebníka nebo prvního majitele

Zástava nemovitosti z důvodu hypotéky nebo půjčky není na závadu

S čím vším vám program Nová zelená úsporám Standard pomůže

Zateplíte si místa, kudy vám nejvíc utíká teplo, vyměníte okna, dveře, namontujete stínicí techniku

Pořídíte si fotovoltaiku na střechu a budete si vyrábět vlastní elektřinu

na střechu a budete si vyrábět vlastní elektřinu Zbavíte se neekologického kotle a pořídíte si tepelné čerpadlo , nebo kotel na biomasu , nebo si postavíte vlastní stylová kamna

, nebo , nebo si postavíte vlastní Nainstalujete si úsporný ohřev vody a využijete teplo z odpadní vody

a využijete Můžete účinně větrat bez ztráty optimální teploty v domě

bez ztráty optimální teploty v domě Dostanete velkou finanční injekci na výstavbu pasivního domu

FotovoltaikaZdroj: SFŽP ČR

Jak můžete renovaci ještě vylepšit

Pokud si vyberete některé z výše zmíněných opatření, můžete k nim přidat ještě zelenou střechu, nebo systém na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, nebo si pořídit svou vlastní dobíjecí stanici pro elektromobil.

Přehled dotací z programu Nová zelená úsporámZdroj: SFŽP ČR

S Novou zelenou úsporám Standard se renovace bát nemusíte. Ať už se pustíte do většího projektu, nebo si chcete třeba jen vyrábět vlastní elektřinu, po provedení prací vám bude vyplacen finanční příspěvek, a to až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. A získáte i něco navíc. Za každou kombinaci opatření dostanete 10 tisíc korun a pokud váš dům leží v znevýhodněném regionu, celková částka dotace bude navýšena o 10 %.

Začněte plánovat co nejdříve, snížíte si náklady za energie a zvýšíte kvalitu svého bydlení.

