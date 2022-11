Patnáct žáků Středního odborného učiliště Valašské Klobuky absolvovalo od 15. 10. 2022 do 12. 11. 2022 měsíční odbornou stáž v rámci projektu Erasmus+ ve španělském přístavním městě Malaga.

Foto: archiv SOU Valašské Klobouky

Cílem této krátkodobé mobility nebylo jen získání nových pracovních zkušeností, ale i zdokonalení se v anglickém jazyce a poznání zcela jiné kultury.

Osm žáků z oboru Mechanik opravář motorových vozidel bylo umístěno do autorizovaných autoservisů, dva žáci z oboru Kuchař-číšník pracovali v restauracích, kde měli možnost nahlédnout do zcela jiné kuchyně, než na jakou jsme zvyklí, a to do středomořské, jejíž základ tvoří mořské plody a ryby, a zbytek žáků z oboru Podnikání a Veřejnosprávní činnost pracovalo v administrativě.

Je nutno podotknout, že vzhledem k tomu, že Malaga je město v jižní části Španělska, je zde teplé počasí téměř celý rok. V období, kdy jsme zde pobývali, panovalo velmi teplé a slunečné počasí (nepršelo zde od května). Počasí však velmi ovlivňuje celý chod společnosti. Pracovat se začíná od 9 nebo 10 zhruba čtyři hodiny a pak mají všichni siestu. To byl asi největší šok, na který jsme si museli zvyknout. Na dvě hodiny se vše zavře a začíná se zase pracovat a žít až k večeru, ale nakonec zjistíte, že to jinak vlastně ani nejde.

Po práci měli žáci osobní volno, které každý využíval dle svého uvážení. Většina však trávila čas na písčitých plážích u moře. Dvakrát týdně žáci maturitního a nástavbového studia docházeli do jazykové školy Carlos V, kde probíhala dvouhodinová výuka anglického jazyka a měli tak možnost zdokonalit se v anglickém jazyce.

Hostující organizace Carlos V pro nás uspořádala i několik výletů do okolí, a to konkrétně do historického města Rondy, které patří k nejnavštěvovanějším městům ve Španělsku, a do Sevilly, hlavního města Andalusie. Dále jsme navštívili jednu z nejvýznamnějších památek v Malaze, a to pevnost Alcazaba a Muzem Picassa. Jak vlastně funguje život ve Španělsku, nám vysvětlila v rámci dvouhodinového setkání paní Mgr. Jitka Loucká, ředitelka Hispánsko-české obchodní komory, která žije ve Španělsku již 10 let.

Ubytování bylo zajištěno v residenci Colegio Unamuno, která se nachází cca 35 minut jízdy autobusem od centra, ovšem asi 1,5 km od zastávky do kopce. Což absolvovat každý den několikrát v horku, které zde panovalo, nebyl žádný med, ale brali jsme to jako způsob udržení se ve fyzické kondici. Co žáci velmi ocenili, bylo ubytování po dvou s vlastním sociálním zařízením. Ubytování bylo moderní, jediné, s čím jsme občas museli bojovat, byli mravenci, kteří byli snad všude. Stravovali jsme se ve výše uvedené residenci, měli jsme zajištěnou snídani a večeři. Ovšem večeře ve 21.00 byla pro všechny ze začátku velké překvapení, po týdnu jsme si však zvykli.

Nakonec všichni obdrželi doklad o absolvování odborné stáže, tzv. Europass mobility, jež obsahuje podrobné informace o stáži a znalostech a dovednostech, které v průběhu měsíce žáci získali.

Celkově lze zhodnotit, že díky projektům Erasmus+, které Střední odborné učiliště Valašské Klobouky již několik let úspěšně realizuje, získávají žáci nejenom praktické a jazykové znalosti a dovednosti, ale zejména prohlubují svůj kulturní rozhled a sociální dovednosti. O tom, že i tato měsíční krátkodobá mobilita byla více než úspěšná a přínosná, svědčí i fakt, že většina žáků, když odjížděla, se už těšila na návrat a na konci stáže si posteskli, že by zde nejraději zůstali.

Ing. Martina Strnadová

