Chcete vyhrát s Mountain Gorilla Coffee dobrodružný víkend pro dva v Safari Parku Dvůr Králové? Nebo některou z dalších deseti cen? Zapojte se do fotosoutěže S Gorilou na vandru.

Foto: Zadavatel inzerce

Proč?

Nedávno jsme se vrátili z vandru v Ugandě, kde jsme putovali za gorilami a kávou. Zajímalo by nás, kam s gorilí kávou vyrážíte vy. Pošlete fotku a vyhrajte víkend pro dva v hotelu Safari Lodge. Vydejte se třeba na gastro cestu po stopách Hanzelky a Zikmunda! Tak pojeďte S Gorilou na vandr!

Z každého zakoupeného produktu v průběhu soutěže S Gorilou na vandru putuje 5 Kč organizaci Gorilla Doctors, pečující o horské gorily v africké divočině.

Co pro to udělat?

Stačí kdykoliv do 26. června zakoupit jakoukoliv kávu nebo čokoládu značky Mountain Gorilla, vyfotit se s ní kdekoliv na cestách a tuto fotografii přihlásit přes mail foto@kavagorila.cz do soutěže na stránce www.kavagorila.cz (v přihlášce uveďte místo, kde byla fotka pořízena i svůj mobilní telefon).

Autor nejúspěšnější fotky, která získá nejvíce hlasů našich fanoušků, vyhraje dobrodružný víkend pro dva v Safari Parku Dvůr Králové. Ostatní účastníci soutěže vyhrají jednu z dalších deseti cen od značky Mountain Gorilla Coffee.

Jaké ceny můžete vyhrát?

1. místo – dobrodružný víkend pro dva v Safari Parku Dvůr Králové

2. - 3. místo – čtvrtletní předplatné kávy Mountain Gorilla Coffee (1 kg kávy dle vlastního výběru měsíčně po dobu tří měsíců)

4. - 5. místo – čtvrtletní předplatné čokolády Mountain Gorilla Chocolate (3 ks. čokolády měsíčně po dobu tří měsíců roku)

6. - 7. místo – 1 kg kávy Mountain Gorilla Coffee (dle vlastního výběru)

8. - 9. místo – tričko Mountain Gorilla Coffee (dle vlastního výběru)

10. - 11. místo – 3 ks čokolády Mountain Gorilla Chocolate (dle vlastního výběru)

Zdroj: Zadavatel inzerce

www.kavagorila.cz