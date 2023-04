Vyměňte svůj starý router za nový s Wi-fi 6.

Archer AX53 | Foto: CHILLICOM s.r.o.

Pořádná a kvalitní Wi-Fi síť, která pokryje signálem každý kout vašeho domova je základem pro práci, zábavu i vzdělávání. Dnešní standard Wi-Fi 6 nabízí nejen rychlost a dosah, ale také kapacitu z pohledu připojených zařízení. Plně funkční tak bude nejen vaše IT technika či mobilní zařízení, ale i všechny produkty z oblasti chytré domácnosti.

Pokud máte doma nějaký starší router, který sice funguje, ale sami si už občas říkáte, že pomalu přestává stačit, a přesto tak trochu váháte s pořízením nového, pak čtěte dále. Jarní úklid ve spojení se speciální akcí může být impulzem pro změnu a usnadnit tak vaše rozhodování. V rámci akce si jednoduše kupte nový router s Wi-Fi 6 a získejte na něj finanční příspěvek. Výše příspěvku pak závisí na tom, jaký produkt si zakoupíte.

Archer AX53 s příspěvkem 250 CZK

Jedná se klasický router vybavený novým standardem Wi-Fi 6. Stačí ho dát na místo původního routeru, připojit ethernetový kabel a pustit si na mobilu aplikaci Tether v češtině, která provede jednoduchou instalací i naprostého laika. Pokud si nastavíte stejné jméno sítě a heslo, jako bylo doposud, všechna zařízení se pak k routeru připojí automaticky bez jakéhokoliv zásahu. K routeru bez problémů připojíte desítky různých zařízení, strádat tedy nebudou ani členové domácnosti ani zařízení spadající do chytré domácnosti.

Deco X50 (2-pack) s příspěvkem 500 CZK

Pokud chcete myslet víc na budoucnost, pokrýt větší prostor nebo se to u vás hemží různými zařízeními, senzory a spotřebiči jež jsou součástí zmíněné chytré domácnosti, určitě je lepší volbou Wi-Fi mesh systém. Jeho principem je, že máte více jednotek, typicky 2 a 3, které se rozmístí do prostoru nebo do jednotlivých pater a vy rázem zjistíte, že signál má větší dosah a že máte příjem Wi-Fi i v místech, kde doposud nebyl. U jednotek vytvoříte jeden název sítě a pak se zařízení automaticky připojí k jedné z nich. Výhodou bude, že když přecházíte po domě, nebo z patra do patra, zařízení, např. mobil, je neustále připojen a nedochází k přerušení a vy můžete sledovat vaše online video, nebo stahovat data bez komplikací. Mesh systém kapacitně zvládne připojit až 150 zařízení, takže příprava na budoucnost je dostatečná. A instalace se také obávat nemusíte, jednu z jednotek dáte na místo původního routeru a tu druhou kamkoliv libovolně pro rozšíření pokrytí, nebo tam, kde se připojuje nejvíce zařízení. Pak stačí na mobilu spustit aplikaci Deco v češtině a postupovat podle návodu. Snadněji to už ani nejde.

Deco X50Zdroj: CHILLICOM s.r.o.

Akce je určena pro každého

Nerozhoduje, jaký aktuálně doma máte a využíváte router, stačí si zakoupit jeden zvýše uvedených produktů TP-Link, zaregistrovat se na stránkách akce, vyplnit potřebné údaje a nová a rychlá Wi-Fi 6 může začít u vás doma naplno fungovat. Příspěvek vám pak bude zaslán na vámi uvedený účet.

Více informací na www.starezanove.cz