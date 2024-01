Přehled studijních a učebních oborů

Foto: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Střední odborné učiliště elektrotechnické sídlí v Plzni na adrese Vejprnická 56. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních oborech s maturitou, ve tříletých učebních oborech s výučním listem a v nástavbovém maturitním studiu v denní formě vzdělávání. Současně umožňuje vzdělání i dálkovou formou nástavbového studia a jednoleté studium učebního oboru. Naše obory jsou zaměřené na slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku, automatizaci, informační technologie nebo telekomunikace se zaměřením na IoT. Žáci studijních oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku získat výuční list v oboru Elektrikář nebo Elektrikář silnoproud.

Další informace o škole s přehledem všech studijních a učebních oborů a s aktualitami je možné najít na webových stránkách školy www.souepl.cz.

Projekty Erasmus +

Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů Erasmus+ v roli koordinátora nebo účastníka projektu. V současné době jsme zapojeni do projektu „Green Steps to Future – Zelené kroky do budoucnosti“, kde hlavními tématy jsou ochrana životního prostředí, změny klimatu, šetření vodou a energií apod. Na projektu spolupracujeme s tureckou a portugalskou školou a s Centrem pro změnu klimatu ze Severní Makedonie.