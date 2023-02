Rok 2030. To je termín, kdy v České republice začne platit zákaz skladování odpadů s výhřevností větší než 6 MJ/Kg v sušině. Město Písek a město Strakonice proto připravují společný projekt na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Ten je v současné době ve fázi procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a posuzování žádosti o dotaci z modernizačního fondu.

Foto: ODPADY PÍSEK s.r.o.

Záměr ZEVO je komunální projekt měst, kdy města Písek a Strakonice podepsala memorandum o společném postupu při nakládání s odpady po roce 2029 s dalšími městy v regionu (Blatná, Horažďovice, Milevsko a Vodňany). Cílem projektu je zachovat náklady na odpadové hospodářství na co nejpřijatelnější výši pro všechny obyvatele svozové oblasti ZEVO. Pro město Písek, které je z důvodu umístění zařízení nejvíce zatíženo, bude zvýhodněno tím, že se případné ZEVO stane hlavním zdrojem tepla a teplé vody pro jeho občany.

Jednatel společnosti ZEVO PÍSEK Jakub Šimoník uvedl, že by se zde mělo ročně energeticky využít 50 tisíc tun odpadů, zejména směsných komunálních odpadů (běžné popelnice a černé kontejnery). „Hlavním cílem projektu je odklon od skládkování a energetické využívání odpadů v místě jeho vzniku - především směsného komunálního odpadu a objemného odpadu, bez nebezpečných vlastností, kdy svozová vzdálenost je plánovaná do třiceti kilometrů od plánovaného ZEVO a odklon od využívání fosilních paliv, tedy spalování uhlí v písecké teplárně,“ uvedl. „V současné době je energetické využívání odpadů nejekologičtější způsob využívání zbytkových komunálních odpadů a dalších odpadů vhodných pro energetické využití, které nelze již recyklovat ani jinak dále zpracovávat nebo využívat,“ dodal.

Na skládce Smrkovice končí v současné době 24 tisíc tun odpadů ročně, z toho 21200 tun odpadu je možné energeticky využívat, zbylých 2800 tun odpadu má výhřevnost nižší, a tak se bude skládkovat i po roce 2029. V tomto zařízení, které vlastní městská společnost ODPADY PÍSEK (je i vlastníkem ZEVO PÍSEK, s.r.o.) se dále recykluje ročně přibližně šest tisíc tun stavebních odpadů a dotřiďovací linka Smrkovice dotřiďuje ročně 2100 tun papírových odpadů a 1500 tun plastových odpadů. Odpady z dotřiďovací linky se předávají k recyklaci nebo materiálovému využití.

Uvažované ZEVO má sloužit jako hlavní zdroj tepla a teplé vody pro město Písek, tvořit má i přímou náhradu posledního uhelného kotle K11 v teplárně v Písku, který spaluje hnědé uhlí. Tento kotel v současné době tvoří hlavní zdroj soustavy, jeho výkon tvoří téměř polovinu celkového dostupného výkonu soustavy. „V případě odstavení bez náhrady nebude teplárna Písek disponovat dostatečným výkonem pro pokrytí spotřeby během topné sezony. Proto je uvažováno o ZEVO se srovnatelným výkonem jako uhelný kotel K11 s celoročním provozem,“ nastínil jednatel plánovaného ZEVO s tím, že výkon nového kotle má činit 14,5 Mwt.

Zdroj: ODPADY PÍSEK s.r.o.

V roce 2021 vznikla studie proveditelnosti pro ZEVO Písek, která posuzovala tři lokality – město Strakonice, skládku odpadů Smrkovice a lokalitu vedle Teplárny Písek. „Ze studie proveditelnosti jasně vyšla jako nejvhodnější lokalita vedle stávající Teplárny Písek. Důvody pro volbu této lokality jsou: synergické napojení na stávající provoz Teplárny Písek, využití médií a technologií teplárny, efektivní napojení na centrální zásobování teplem města Písek. Jedná se o území s již funkčním energetickým zařízením. Tato varianta je zároveň investičně nejméně náročná,“ vysvětloval Jakub Šimoník.

Podle Jakuba Šimoníka nebude mít ZEVO negativní dopady na ekologii. „Pro nově budovaná zařízení tohoto druhu jsou stanoveny velmi přísné limity pro vypouštění škodlivin do ovzduší, přísnější než například pro současné teplárny. Tyto emise jsou navíc měřeny kontinuálně, tedy pořád. A navíc je prakticky nemožné, aby Ministerstvo životního prostředí povolilo nějaké zařízení, které by mohlo zásadně ničit zdraví a životní prostředí,“ řekl.

Záměr ZEVO Písek je v současné době v procesu povolování a není vůbec jisté, jestli bude nakonec realizován, protože na základě výsledků těchto procesů budou o konečném schválení záměru rozhodovat zastupitelstva měst Písek a Strakonice. V případě neschválení záměru vybudování ZEVO Písek budou muset být všechny odpady odvážené do nejbližšího plánovaného zařízení pro energetické využívání odpadů, a to by bylo s největší pravděpodobností ZEVO v Českých Budějovicích. Pro společnost ODPADY PÍSEK, která provozuje skládku Smrkovice, by se však nejednalo pouze o množství 4500 tun odpadů, které vyprodukuje město Písek, ale o celé množství odpadů, tedy 21200 tun odpadu, které nebude možné skládkovat a v současné době končí na skládce Smrkovice. Dále by to pro město Písek znamenalo nutnost vymyslet, jakým způsobem nahradit poslední uhelný kotel v teplárně Písek, protože se blíží i termín zákazu spalování fosilních paliv (pravděpodobně rok 2034).