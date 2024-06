Toto představení je interaktivní přednáška pro děti na téma život dinosaurů v druhohorách, která je doplněná replikami fosilií ve skutečných velikostech a animatronickými dinosaury různých velikostí od malých mláďátek až po 6metrové exempláře.

Cestování s dinosaury

A kde je můžete vidět?

Nyní v Uherském Brodě – Na Dlouhých prostranství nad muzeem

Od 13. 6. do 16. 6. 2024

Akce probíhá pod mobilním zastřešením

Všední dny od 17 hod., v sobotu od 14 hod. a v neděli od 11 hod.

A pak za vám přijedeme do Uherského Hradiště - Studenstské náměstí

Od 20. 6. – 23. 6.

Jak za organizační tým přiblížila Kristýna Alešová, v naší republice neexistuje žádný podobný projekt takového rozsahu. Diváci si v prostorách stanu představujícího jurský svět mohou doslova osahat deset různých druhů "strašných ještěrů". Podle Kristýny Alešové, která je lékařský antropolog, jde o interaktivní přednášku na téma život dinosaurů. „Je koncipována pro děti a doplněna replikami fosilií ve skutečných velikostech a dále také animatronickými dinosaury různých velikostí, od mláďat až po šesti nebo sedmimetrové exempláře, které ovládá jeden až dva operátoři," vysvětlila.



Diváci tak nabývají dojmu, že se setkávají se skutečně živým tvorem, který se pohybuje v prostoru a reaguje na podněty. „Děti mají možnost pomoci nám nakrmit třeba tyranosaura Rexe, nebo se nechat očichat stegosaurem, pohladit si ankylosaura," zmínila Alešová. Nechybí setkání tváří v tvář se spoustou dalších druhů, lze si prohlédnout také kopie fosilií, podle kterých paleontologové zrekonstruovali detailní podobu vyhynulých tvorů. Mimo to se dozví spoustu informací o jejich životě. To, že dětem pomáhají rozvíjet, vzdělávat a přináší jim do života nadšení pro nějakou činnost, to je naplňuje pocitem, že dělají něco dobrého a smysluplného, řekla paní Alešová. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na FB Cestování s dinosaury.



