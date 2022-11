Společnost REALITY SCHMIDT má dnes pobočky v Brně, Mikulově, Břeclavi a Hustopečích. O tom, jaké byly její začátky a na jakých zásadách společnost staví dodnes, jsme hovořili s jejím majitelem Robertem Schmidtem.

Robert Schmidt, majitel společnosti | Foto: Schmidt Reality s.r.o.

Co vás tehdy před lety přimělo začít podnikat?

Psal se rok 2003, když jsem se poprvé setkal s machinacemi na realitním trhu. Tou dobou jsem pracoval jako jednatel jedné významné společnosti. Tenkrát jsem se rozhodl prodat svůj dům, který se pohyboval v cenovému rozptylu od šesti do sedmi milionů korun. Mnou oslovená realitní společnost preferovala okamžitý zisk namísto klientovy loajality. Dům se prodal za pět milionů korun a jak jsem se později dozvěděl, v mém okolí se nacházel kupec, který byl ochotný zaplatit sedm milionů korun. Bohužel tento kupec s největší pravděpodobností neslíbil realitní kanceláři vyšší provizi za rychlý obchod. První možnost Vám přinese okamžitý výnos bez větší námahy. Podcenit nemovitost za účelem rychlého prodeje, tedy rychlého zisku, je velmi krátkozraká a nekalá praktika. Druhá eventualita vyžaduje čas, úsilí a konzistenci. Je náročná, ale trvanlivá. Po této zkušenosti jsem se rozhodl založit vlastní realitní kancelář s naprosto odlišnou filozofií. Nejdříve jsem však zkusil zahraniční trh. Po dobu jednoho roku jsem pobýval na stáži ve Vídni ve stavebně realitní firmě, která mi poskytla přehled o tom, jak reality fungují v cizím kraji. Doposud je to má největší zkušenost, ze které čerpám ještě nyní.

Zdroj: Schmidt Reality s.r.o.

Měl jste před realizací vašich plánů z něčeho obavy?

Přiznávám, že jsem měl obavy otevřít si vlastní podnik. Jestliže chcete být úspěšní, musíte být zejména připravení. Musíte dobře znát místní prostředí, úřady a veřejnost. Také z tohoto důvodu jsem se po čase rozhodl strategicky rozmístit další pobočky naší firmy na jižní Moravě. Z daných měst (Hustopeče, Vyškov, Hodonín, Kyjov, Pohořelice, Břeclav a Mikulov) se mi podařilo najít schopné lidi, kteří znali místní trh i obyvatelstvo. Závěrem jsme si ponechali otevření pobočky v Brně. Chtěl jsem nashromáždit zkušenosti v oblasti realit, než se pustím do velkého města, kterým Brno je. Ať už máte jakékoliv důvody k podnikání, vždy byste měli vědět, proč jste se rozhodli věnovat danému oboru. Já to své ,,proč” našel přirozenou a nepříjemnou cestou. Proč mám realitní kancelář, proč chci lidem pomáhat s prodejem a nákupem nemovitostí. A právě pro mé ,,proč” se snažím tvořit odlišný přístup. Ať už někdo využije služby naší společnosti nebo se rozhodne pro jinou. Vím s jakou myšlenkou byla společnost Schmidt reality založena a touto cestou se snažíme jít i nadále. Chceme kráčet s dobou, a tak máme pro naše klienty připravené všechny služby realitního odvětví, které současnost nabízí. Od virtuálního homestagingu, videoprohlídek, dronu až po 3D scanner. Tyto technologie jsou skvělými nástroji. Osvojit si je a implementovat do svého obchodu může téměř každý z oboru. S čím se ale poměrně často setkávám, a co už není tak snadné do svého podnikání aplikovat, je přístup k zákazníkovi. Před pár lety museli makléři ještě svou práci intenzivně obhajovat. V tomto ohledu je současnost shovívavější a kolektivně se pomoc realitního makléře hodnotí velmi kladně.

Ještě stále však vídám příspěvky o prodeji nemovitosti, kde na jeho konci autor upozorňuje, že chce prodávat výhradně bez realitní kanceláře. V takových momentech mi na mysli vyvstávají otázky, jestli je individuální prodej pouhým chtíčem mít celou transakci pevně ve svých rukou, nebo má prodávající již předchozí špatnou zkušenost. Tak či tak, v každém odvětví najdete vždy lepší i horší služby. Tomuto trendu se asi stěží vyhneme. A tak jako byste si ani koleno neoperovali sami, neměli byste riskovat s prodejem nemovitosti na vlastní pěst. Může vás to stát mnoho.

A jak vypadá současnost ve vaší firmě?

V současnosti chceme po covidové pauze využít možnosti volného pohybu, a tak se hodně věnujeme našim významným klientům, kolegům a spolupracovníkům formou kulturního vyžití. Letošní rok se nesl také v duchu charitativním. Snažili jsme se podpořit různé nadace, které byly našemu srdci blízké. V polovině května tohoto roku jsme uspořádali na počest 15. výročí firmy oslavu v nově otevřeném Pivovaru v Lednici. Při takové příležitosti máte možnost potkat spoustu lidí, se kterými běžně komunikace probíhá už jen po telefonu nebo přes e-mail. Posílí se nejen přátelské, ale také pracovní vztahy. Jsem rád, že při těchto setkáních převládá vždy přátelská atmosféra. Každý den se snažíme usilovat o drobná a někdy významná zlepšení. Nechci být stereotypní, ale měl jsem štěstí na lidi. A tak se velmi často naše záměry potkávají s podobnou filozofií. Firmy jako Okresní hospodářská komora Břeclav, Stavební firma plus s.r.o., Aqualand Moravia Pasohlávky, MND a.s., VHS Břeclav s.r.o.,

A – Technology s.r.o., Best Western Premier Hotel International Brno, UNILEASING a.s., Vinařství pod Hradem s.r.o., Rodinné vinařství Skoupil s.r.o., YNNA spol. s.r.o. jsou významnými partnery, se kterými tvoříme novou realitní budoucnost. Pod záštitou OHK (Okresní hospodářské komory) chceme v budoucnu tato setkání konat pravidelně. V portfoliu máme pár zajímavých lidí, které bychom rádi pozvali. Výsledkem, jak doufáme, bude vždy něco přínosného, co pomůže nám i široké veřejnosti. Každá doba přináší nové možnosti, které vnímám jako příležitost.

Zdroj: Schmidt Reality s.r.o.

Chtěl byste se s námi podělit o něco významného, co máte za sebou a na čem momentálně pracujete?

Aktuálně je naším ­velkým tématem Vránův mlýn v Břeclavi. Je to vize, kterou chceme pojmout zcela odlišně než doposud tvořené projekty. Myslím, že se nám to zatím daří a věřím, že se máte na co těšit. V minulosti jsme zrealizovali desítky vlastních i externích developerských projektů. Například nedávno dokončený projekt Břetislavova, který vyhrál 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje.

Chtěl byste říct něco závěrem?

Rád bych dal příležitost mladým a cílevědomým lidem. Nejsme typická franšízová společnost, ale rodinná firma. Snažíme se vzájemně podporovat v dobrých i těžkých časech. Jsem otevřený novým tvářím, které mají zájem být u zrodu zajímavých projektů. Kdo by chtěl pracovat v naší firmě, změnit životní styl a také měnit trendy v bydlení, rád se s ním setkám.

Zdroj: Schmidt Reality s.r.o.