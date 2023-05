Jako každý rok TIC BRNO nabízí na rozkvetlé jarní dny procházky na čerstvém vzduchu s možností dozvědět se toho co nejvíce o moravské metropoli.

Autentický průvodce TO JE BRNO IV | Foto: Zuzana Drápalová

AutenTICké komentované prohlídky se odehrávají ve všech ročních obdobích, ale jaro je vždy výjimečné… Přináší totiž největší a nejbohatší spektrum témat, a letos celkem 35 prohlídek!

Mimo jiné jste zváni na spoustu architektury – namátkou vybíráme například brněnskou okružní třídu, Wiesnerovské Pisárky, secesi mimo centrum, chybět nebude ani brněnské výstaviště z několika úhlů pohledu, protože letos slaví 95. výročí. Výlet za hranice centra Brna i všedních dnů nabídne botanická vycházka s Martinem Sedlákem s názvem Železniční divočinou jižního centra. Pro milovníky běhu jsou připraveny další running tours, kromě BVV si můžete proběhnout i vilky, parky, kopečky. A zváni jste letos i do kláštera voršilek!

Zmíněné výročí výstaviště se bude slavit od 27. května celý týden. TIC BRNO ve spolupráci s BVV připravil několik komentovaných prohlídek. Příběh cukrovarníka vás zavede do klasicistního zámečku, Áčko představí klíčovou stavbu výstaviště, jejíž modernost, čistota architektury a nápaditost uchvacují odborníky dodnes, a díky Running Tour s Áčkem se můžete výstavištěm s průvodcem dokonce proběhnout.

Running tourZdroj: Jiřina Rittichová

Poznávat a milovat Brno takové, jaké ve skutečnosti je, vám umožňují nejen komentované prohlídky TIC BRNO, ale i publikace, které vydává. K nejnovějším počinům patří čtvrtý díl autentického průvodce TO JE BRNO, na jehož texty navazují prohlídky v terénu. Anebo naopak? Využijete jedinečnou možnost propojení poznávání čteného a přímo zažitého? Legendy, fenomény a zvláštnosti města v novém autentickém průvodci TO JE BRNO IV. mají kromě originality a nevšednosti ještě ten bonus, že je můžete poznávat s autorem textu přímo ve městě. Je jen na vás, zda si téma nejdřív přečtete a pak projdete, nebo naopak. Každopádně se jedná o ojedinělou příležitost dvojího poznání téže věci.

Za vším hledej ženu, Kuriozity a vnady, Legendární místa brněnského sportu, Židovský, německý a romský Cejl, Smrt a rozklad, Městská galerie v Bronxu, Archeologie romantická?, Dělnické kolonie, Od lilie ke čtverci – secesní skvosty v centru, Podzim středověku, BVV – přehlídka prvotřídní architektury: To je 11 témat, na která přímo navazují prohlídky v terénu, kde vás místy, která v průvodci popisují, provedou přímo autoři jednotlivých kapitol. Protože co si s TICem přečtete, to si s CITem projdete. A naopak! Některé prohlídky již letos proběhly, ale jsou témata, která teprve budou, tak pojďte s TICem ven!

