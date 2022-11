Nechte rozkvést Váš půvab jedinečným kouskem přírody. V Paláci Jalta na Dominikánském náměstí.

S radostí si dopřejte krásu v samém centru Brna | Foto: Šperky KatyBa/archiv

Každý má rád kolem sebe harmonii. Tou se vyznačují krásné věci. Protože jen jednoduché, vyvážené, tak akorát, lahodí oku. Jste li uspokojeni pohledem, potěší to duši a celá Vaše bytost rozkvete. Umění harmonie nejlépe ovládá příroda. Ale na výlet třeba do lesa každý den, už dávno není čas. Ovšem každý si může nosit svůj kousek přírody se sebou a mít jí stále na dotek, vždy když po ní zatouží.

Nejdůležitější je kvalitní materiál s příběhem

Tak by se dala vyjádřit hlavní myšlenka, která se vine celou tvorbou mladé kreativní značky Katyba. Proto jistě nikoho nepřekvapí, že pro její tvůrce, jsou nejdůležitějšími materiály dřevo a minerály. Tyto dvě přírodniny jsou si v lecčems velmi podobné a v mnohém jsou rozdílné. Příkladně tvrdost a měkkost. Milióny let formování proti několika desetiletím růstu. Ale nejdůležitější je, že v každém jedinečném kousku jsou ukryty fantastické přírodní procesy, které tu krásu stvořily. A právě z těchto výjimečných materiálů pro Vás vytváří autorské šperky značka Katyba.

Zdroj: Šperky KatyBa/archiv

Autorské šperky

Nadčasové, moderní, tradiční, elegantní, to jsou jen některé vlastnosti, kterými mohou být šperky obdařeny. Ovšem jsou to zejména vyjmenované, kterými ve zvláštním koktejlu můžete označit právě ty od značky Katyba. Tradice je zastoupena formou. Náhrdelníky, náramky, prsteny, brože… Modernost a eleganci vytváří jedinečný design. Nadčasovost je pak zastoupena v materiále. Jak již bylo naznačeno, zejména minerálech a dřevu. Ale bez kůže, perel, kovů a skla by to taky nešlo. Nositeli těchto šperků jsou zejména dámy, ženy a dívky, ale ani pánové nezůstávají ochuzeni.

Dřevěné hodinky

Zvláštním druhem šperku jsou dřevěné hodinky. Zde má značka opravdu široké portfólio modelů, které se hodně odlišuje od ostatních výrobců. Jistě jinde nenaleznete dřevěné hodinky tak titěrné, nebo tvarově neortodoxní jako jsou například trojúhelníkové Lucerny. Vybere si každý, kdo touží po větších, nebo ten který hledá pouze kulaté. Můžete si koupit hodinky na baterku, nebo klasické natahovací. Každopádně všechny jsou velmi lehké, takže se hodí i pro ty, kteří hodinkám dávno odvykli.

Zdroj: Šperky KatyBa/archiv

Kamenný obchůdek

A kde to můžete obdivovat? V samém centru Brna na Dominikánském náměstí 2, v zrekonstruovaném Paláci Jalta. Od jara zde má Katyba otevřen ateliér. V něm můžete vnímat všemi smysli pro Vás vyrobené nádhery. S radostí Vám pomůže vybrat ten pravý šperk Katka, zakladatelka značky. A jestli se Vám nikam nechce, koukněte na www.katyba.cz/e-shop.

Zdroj: Šperky KatyBa/archiv