Dokud jsem neodešel do důchodu, měl jsem pohodový život. Koupil jsem si všechno, co jsem potřeboval, a ještě jsem si udělal radost novým autem, po kterém jsem dlouho toužil.

Jenomže potom se všechno změnilo. Měl jsem sice něco našetřeno, ale úspory velmi rychle zmizely. Najednou jsem byl v situaci, kdy jsem musel obracet každou korunu a přemýšlet o tom, co si můžu a nemůžu dovolit. Na to jsem během svého života nebyl zvyklý a rozhodně jsem si na to nechtěl zvykat v důchodu, kdy jsem si chtěl užívat o to víc.

Zvažoval jsem, co udělám. Vlastnil jsem velký dům, který jsem neměl komu odkázat, ale rovněž jsem ho nechtěl prodávat a stěhovat se někam jinam. Už jsem v něm zapustil kořeny a byl jsem na něj zvyklý. A v okolí rovněž bydlela spousta mých přátel. Nedovedl jsem si představit, že bych přežíval v nějakém malém bytě kvůli tomu, abych měl peníze na živobytí.

Vyhledával jsem si na internetu různé možnosti a objevil jsem tak zpětnou hypotéku neboli Rentu z nemovitosti od společnosti FINEMO.CZ. Produkt se mi hned zalíbil, ale samozřejmě jsem měl jisté pochybnosti. Nechtěl jsem se stát obětí nějakých podvodníků. Hodně času jsem strávil zjišťováním detailních informací, výhod a nevýhod daného produktu a na schůzku s obchodní zástupkyní firmy FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti poskytovala, jsem šel připravený.

Dostalo se mi ujištění, že vše, co jsem si o produktu zjistil, je platné. Příjemná obchodní zástupkyně mi připravila předběžnou kalkulaci a dala mi k pročtení smlouvu.

Jsem rád, že jsem se pro Rentu z nemovitosti rozhodl a mohu tak peníze z domu využít ještě během svého života.

Výhody Renty z nemovitosti:

▪ Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).

▪ Za života nemusíte nic splácet.

▪ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.

▪ Můžete žít důstojněji a život si více užívat.

