Poctivý autoservis? Plzeň je plná šikovných mechaniků, občas je ale oříšek je najít.

Foto: archiv autora

Starší mechanici odcházejí do důchodu, mladí zatím spíš sbírají zkušenosti. Někde se zase pro změnu setkáte s vyššími cenami. Je prostě boj si dobře vybrat. Každé auto ale minimálně jednou za čas musí autoservisem projít. Může jít o drobnou opravu, náročnější problém nebo pravidelný servis. Bez spolehlivého autoservisu je ale řidič ztracený.

Mít po ruce dobrého mechanika se rozhodně vyplatí. Pokud ale nechcete za nenáročné opravy vydávat desítky tisíc korun, vynechte autorizovaný servis, kde bývá cena náhradních dílů i práce obvykle mnohem vyšší než jinde.

Lepší variantou je nezávislý autoservis. Plzeň nabízí nejeden, mezi spolehlivé ale patří jen menšina z nich. Pokud jste ještě na ten správný nenarazili, pomohou vám s výběrem hlavně kladné reference od rodiny, přátel či známých. Hodit se mohou také nezávislé portály jako Google nebo Firmy.cz. Raději se na každý autoservis optejte více lidí, ať vás nikdo zbytečně nenapálí.

Pozor na neférové praktiky

V autoservisech se můžete setkat s nejrůznějšími neférovými praktikami. Pokud se vydáte na pravidelný servis do neznámého prostředí, může se poměrně jednoduše stát, že i přes sliby vám provozní kapaliny či filtry ani nevymění. Vy v takovém případě zbytečně zaplatíte za práci i materiál,

a vašeho vozu se přitom nikdo ani nedotkne. Výběrem ověřeného plzeňského autoservisu ale takové riziko eliminujete.

Ukázaná platí

Na ceně se vždy domlouvejte předem. Jestliže se vám cena za servis či opravy zdá vysoká, poraďte se nejprve se svým okolím. K dispozici jsou i nejrůznější internetová fóra, kde vám motoristé řeknou, jestli je cena opravdu adekvátní. Od mechanika si ale vždy vyžádejte konkrétní vyčíslení prací i seznam použitých komponentů a nechte si od něj ukázat díly, které ve vašem voze vyměnil za nové. Platí jednoduché pravidlo, že správný mechanik by každému zákazníkovi měl vyměněné komponenty ukázat sám. Jen tak budete mít jistotu, že se vašemu vozu dostalo řádné péče.

Auto je pro řidiče radost i starost zároveň. Bez oprav a pravidelného servisu se ale žádné neobejde. Chce to ověřený autoservis, Plzeň takové naštěstí má. Jen pak budete moci být v klidu, že váš vůz obdržel přesně to, co zrovna potřeboval.