Spánek ovlivňuje kvalitu celého našeho života a k tomu, abychom se každé ráno probouzeli svěží a odpočatí, dokáže napomoct výběr správné matrace. Společnost ProSpánek, jejímž cílem je naučit své zákazníky správně spát, nabízí nespočet typů a druhů matrací, s jejichž výběrem pomůžou speciálně vyškolení spánkoví specialisté. Jestliže uvažujete nad změnou, podívejte se, jaké faktory je nutné vzít v potaz.

Foto: prospanek.cz

Správná matrace je alfou a omegou kvalitního spánku. Její výběr však může být oříškem, každá má totiž jiné vlastnosti a každý z nás má jiné preference. Právě v ProSpánku si mohou zákazníci nejen vše vyzkoušet, ale vyškolení odborníci je provedou celým procesem a pomůžou najít řešení na míru. Mezi základní body, na které je třeba při výběru dbát, patří rozměry, tvrdost a také materiál. Právě to je důležité zohlednit vzhledem k věku, oblíbené spánkové poloze či hmotnosti.

Věk a hmotnost hrají roli

Při koupi nové matrace je důležitý věk, a to zejména v případě dětí a seniorů. U dětí do 3 let by měla matrace splňovat ortopedické vlastnosti odpovídající jejich potřebám. Obecně platí, že pro děti do 15 let není vhodná měkká matrace, neboť se jejich tělo stále vyvíjí a to včetně páteře, jež potřebuje značnou oporu. U seniorů se doporučuje zlatý střed, z tuhé matrace mohou bolet klouby a kyčle, z měkké se naopak může hůř vstávat. Jestli nepatříte ani do jedné ze zmíněných skupin, stačí, když se zaměříte na oblíbenou spací polohu, svůj vlastní pocit a také hmotnost. V případě váhy je totiž důležité pohlídat si hranici 80–90 kg. Jestliže ručička na váze tuto číslovku překročí, je doporučováno volit matraci se střední až vyšší tvrdostí, ta totiž zajistí oporu, kterou tělo potřebuje. Pokud vážíte méně než 90 kg, není nutné brát váhu v úvahu.

Nezapomínejte na spánkovou polohu

Při koupi matrace byste se měli zaměřit také na svou nejčastější spánkovou polohu. Pokud spíte na zádech, potřebujete větší oporu beder a tím pádem je lepší sáhnout po přizpůsobivých matracích s paměťovou pěnou, stejně je tomu i při spaní na boku. Střední tvrdost se doporučuje příznivcům spánku na břiše, do měkké by totiž zapadli a tvrdá by je naopak nutila každou chvilku se přetáčet. Měkčí tuhost je vhodná v momentě, kdy spíte většinu noci na boku, jelikož matrace musí v oblasti ramen a boků ustoupit, jinak můžete trpět bolestmi právě v těchto místech.

Výběr na vlastní kůži

Výběr matrace na internetu může být sice lákavý, ale nenahradí návštěvu kamenné prodejny, kde získáte nejen rady, ale matraci si budete moct vyzkoušet. Dokonalá matrace by měla být nejen pohodlná, ale také kopírovat linii těla a přizpůsobit se všem dalším požadavkům. Jedná se o investici, která se odrazí na kvalitě spánku a celkovém zdraví, tudíž vybírejte pečlivě.

Společnost ProSpánek vychází z úspěšné tuzemské firmy Centrum zdravého spánku, která na české trhu působí od roku 1991. V ProSpánku si zakládají na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi, kterému se snaží poskytovat co nejvíce informací potřebných k tomu, aby vybral matraci, postel nebo polštáře podle svých potřeb a preferencí. Kromě široké nabídky produktů poskytují také doplňkové služby. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete se zdarma obrátit na některého z poradců, a to on-line, telefonicky či na kterékoliv z rozsáhlé sítě prodejen. Momentálně lze navštívit některou z 42 prodejen v České republice, kde si můžete vše sami vyzkoušet.

Zdroj: prospanek.cz

Zdroj: prospanek.cz