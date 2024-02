Stabilizace na trhu s energiemi a zapojení solární energie do výroby. Pro stavebníky z toho plyne jasná zpráva – hrubou stavbu z materiálů od českého výrobce KM Beta lze nyní realizovat výhodněji. Týká se to pálených i vápenopískových zdicích bloků, keramických stropních systémů, suchých maltových směsí a betonové střešní krytiny.

Foto: KM Beta

Společnost KM Beta, která má výrobní závody v Hodoníně, Kyjově a Bzenci, reagovala na stabilizaci na trhu s energiemi už v loňském roce. Snížení nákladů ihned propsala ve formě slev do nabídek pro zákazníky. Slevy byly poskytovány v rámci kalkulací konkrétních cenových nabídek. Teď, především v návaznosti na investice do snížení energetické náročnosti výroby, mohla společnost ceny ještě dále upravit. A hlavně je propsat přímo do nového ceníku.

Zdroj: KM Beta

V loňském roce totiž KM Beta realizovala zásadní investici v podobě velké fotovoltaické elektrárny, umístěna je na střeše výrobní haly. Tvoří ji více než 1 800 panelů, jejich společný výkon činí 740 kWp. „Energii využíváme jak pro výrobní technologie, tak i na samotný provoz budovy. Snížení spotřeby energie odebírané ze sítě odhadujeme na 75 procent,“ vysvětluje výkonný ředitel KM Beta Ing. Marek Žídek.

Změna cen se dotkla zdicích systémů Sendwix a Profiblok, stropních systémů Miako a Hurdis, suchých maltových směsí Profimix a betonových střešních tašek Beta, Hodonka a Rota. Tedy všech klíčových prvků pro hrubou stavbu. U běžného rodinného domu tak lze dosáhnout i více než třetinové úspory nákladů. Pokud chcete mít představu o celkových nákladech na váš projekt hrubé stavby, můžete využít kalkulačku pro orientační výpočet spotřeby materiálu a jeho ceny.

Zdroj: KM Beta

Správný čas? Právě teď

Poslední roky byly pro stavebníky velmi nepříznivé – vysoké platby za energie způsobily růst cen stavebních materiálů, k tomu inflace a zvýšení úrokových sazeb hypoték. Řada projektů zůstala kvůli nedostatku peněz na papíře, další investoři se rozhodli počkat na lepší časy. Ty nastávají teď. V reakci na to totiž klesly ceny nemovitostí a kapacity projekčních kanceláří i realizačních firem nejsou plně vytíženy. „To spolu s aktuálním snížením cen produktů od nás vytváří ideální podmínky pro realizaci,“ dodává Marek Žídek.