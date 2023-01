Nakladatelství H.S.H Sport vydalo konce minulého roku knihu předního šachového spisovatele Josefa Maršálka: Překvapivé šachové kombinace.

Foto: H.S.H Sport s.r.o.

Jak název napovídá, knížka je věnována kombinacím. Kombinace jsou kořením šachové hry a neobejde se bez nich začínající chlapec či dívka stejně jako hráč velmistrovské třídy. Kouzlo kombinace šachistu potěší, pobaví a zároveň inspiruje, protože kombinační obrazce využije ve vlastních partiích. Kombinace mohou být jednoduché či nápadité a taková netradiční kombinace dokáže soupeře pěkně zaskočit.

Knížka je obohacena o kombinační zápletky v méně tradičních šachových disciplínách. Díky tomu má i nejširší šachová veřejnost příležitost seznámit se s těmito zajímavými zákoutími šachové hry, jako jsou úlohy, studie či retrográdní analýzy. Knížku můžete číst bez šachovnice, protože každá úloha je opatřena názorným diagramem. Pro hlubší studium si můžete pozice postavit na své šachovnici.

Hobby šachisté i kluboví hráči nekončí tím, že sehrají své partie, ale věnují se i vzdělávání a zdokonalování. K tomu slouží šachové programy (kupříkladu herní program Fritz), šachové počítače (Například DGT Centaur a DGT Pí), databáze partií (ChessBase) a také četba šachové literatury.

Nakladatelství a šachová prodejna H.S.H Sport převzala knihy nejznámějšího českého šachového nakladatele ŠachInfo a prodává další české a zahraniční tituly. V oblibě šachistů jsou i starší knížky, které si vyberete v šachovém antikvariátu. To vše najdete ve specializovaném obchodě sachy.biz .

Mezi atraktivní bestsellery věnované šachu patří:

Královské procházky Josefa Maršálka, pojednávající o neobvyklém zapojení krále.

Kniha pro začínající i pokročilé šachisty. Moje šachová kariéra, což je třídílná autobiografie Garri Kasparova s třemi stovkami komentovaných partií.

Kniha velmistra Luďka Pachmana Šach pro Každého je pravděpodobně nejlepší učebnicí šachu pro začátečníky všech dob. Je vhodná nejen pro mládež i dospělé, ale i pro výuku na školách. Jsou v ní obsaženy zkušenosti velmistra Pachmana z výuky šachu na gymnáziu v Altensteigu.

Dále Pachmanova kniha Šach pro pokročilé s podtitulem Od zahájení přes strategii střední hry až k teorii koncovek je pokračováním díla Šach pro každého a je určena pro mírně/středně pokročilé a silnější šachisty.

Nakladatelství H.S.H Sport vydalo také dvě původní knížky o koncovkách velmistra Tomáše Poláka Věž proti Střelci a jezdci a Věž proti dvěma figurám. Knihy zahrnují všechny možné varianty a strategie za obě strany. Oba díly jsou v češtině, první díl je navíc i v angličtině.

Náš výběr doporučených knih zakončuje autor David Kaňovský s titulem Carlsen vs Nepo - aneb norská nadvláda pokračuje. Velmistr Kaňovský v této knížce rozebírá velmi sledovaný zápas o titul mistra světa Magnus Carlsen vs. Jan Něpomňaščij. Toto utkání v již zavedeném formátu navázalo na předchozí souboje a přineslo napínavý šach se stále stejným "neporazitelným" vítězem. Atraktivní formát utkání v souboji obou hráčů byl podpořen velmi kvalitní hrou, která může posloužit jako dobrý příklad pro studium šachu. Druhou knihou je Magnus Carlsen - Fabiano Caruana aneb "boj" o šachovou korunu. Velmistr David "Dejf" Kaňovský se v této knížce věnuje historickému zápasu o titul mistra světa Magnus Carlsen vs. Fabiano Caruana. Toto utkání v inovovaném formátu svou úrovní hry navázalo na předchozí výjimečný match v roce 1990 - zápas Kasparov vs. Karpov. Atraktivní formát utkání a kvalita hráčů zaujme každého čtenáře a zároveň poslouží jako podklad pro studium šachu.

V nabídce nových knih i antikvariátu na sachy.biz najdete mnoho zajímavých titulů, které potěší jak každého šachistu, tak publikace pro začátečníky i pokročilé klubové hráče.