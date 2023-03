Ženy jsou všeobecně brány jako křehká stvoření, která je třeba chránit a opečovávat. Ženy jsou krásné, chytré, vnímavé, zodpovědné, pracovité i šikovné.

Každý den je třeba ženám připomínat jejich výjimečnost. Společnost Saint-Gobain ADFORS CZ se rozhodla obdarovat ,,své ženy“ kytičkou k jejich svátku 8. března a zdůraznit tak, jak si žen v závodech v Litomyšli a v Hodonicích považuje.

Saint-Gobain ADFORS CZ (dříve Vertex) se zaměřuje na stavební a průmyslové trhy, nabízí kompletní portfolio textilních technologií a technologií tužení s využitím sklovláknité příze a syntetických i přírodních vláken. Vyrábí skelné vlákno, které dále zpracovává. Rovněž je celosvětovým lídrem ve výrobě sklovláknité mřížky, známé jako perlinka. Ročně ji vyrobí více než 400 milionů metrů čtverečních. V ADFORS se potkává sklářství, strojírenství, chemie i textilařina.

Počet zaměstnanců v obou závodech činí téměř 2400 zaměstnanců, z toho 691 žen. Ve velkém výrobním závodě ženy zaujímají důležitá místa. Zastávají náročné i zajímavé pozice, jako je např. pletařka, seřizovačka, snovařka, šlichtařka nebo tkadlena. Slyšíte některé profese prvně v životě? Tyto pozice přidávají na důležitosti žen ve výrobě.

Další pozice zastávají účetní, asistentky zákaznického servisu, personalistky, ale i třeba metroložky, credit managerky nebo analytičky odměňování. Průměrný věk žen v ADFORS CZ činí 43 let. Nejstarší žena má úctyhodných 67 let a nejmladší 19 let. Ačkoliv některé kolegyně dělí určitý věkový rozdíl, pracovní vztahy ve firmě jsou na dobré úrovni.

691 žen tvoří téměř 30% zaměstnanců. 30% žen, které jsou odvážné a odhodlané každý den překonávat hranice a za to jim patří velké poděkování. Ženy jsou ozdobou našich závodů.

