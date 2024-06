Skupina Saint-Gobain a výrobce sklovláknitých textilií SAINT-GOBAIN ADFORS CZ jsou již po třinácté hrdými partnery festivalu.

Foto: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Festival Smetanova Litomyšl se poprvé odehrál v roce 1946 a je tak druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ před lety inicioval otevřený kulturní program v Klášterních zahradách, který se zde koná již mnoho let v řadě. Na závěr samotného festivalu zde organizuje program pro širokou veřejnost, který vrcholí přímým přenosem závěrečného koncertu na velkoplošné obrazovce.

„SAINT-GOBAIN ADFORS CZ je jedním z největších zaměstnavatelů v okrese Svitavy. Nejen z tohoto titulu dlouhodobě podporujeme a pomáháme místním sociálním a kulturním aktivitám. V oblasti firemní společenské zodpovědnosti jsme velmi aktivní, ročně vynakládáme vysoké částky na různé menší či větší projekty v našem regionu. Máme vlastní Grant, který za dobu své existence přerozdělil přes 3 miliony korun. Je pochopitelné, že výraznou měrou podporujeme také největší kulturní akci ve městě. Letošní festival připomene 200 let výročí od narození Bedřicha Smetany, a proto chystá zajímavější a slavnostnější program. Stejně tak i my se do oslav a celé organizace zapojíme ještě intenzivněji. Již od rána budou naši kolegové chystat hry a soutěže pro malé návštěvníky.“ uvádí Pavel Semirád, výkonný ředitel SAINT-GOBAIN ADFORS CZ.

„Vrcholem letošního programu Dne s ADFORS bude přímý přenos závěrečného koncertu. Věřím, že tento koncert bude dokonalým zakončením celého hudebního festivalu a že diváci ve Festivalových zahradách budou nadšeni,“ dodává Eva Žáková, personální ředitelka SAINT-GOBAIN ADFORS CZ.

Přijměte pozvání na další Den s ADFORS, který se koná v sobotu 6.7.2024. ADFORS CZ chystá den plný pohody, zábavy a skvělé hudby. Děti se zabaví během her, soutěží a tvořivých dílniček, které připravili sami nadšení zaměstnanci firmy – od 10:00 do 17:00.

Ve Festivalových zahradách Smetanovy Litomyšle vystoupí Vladimir 518, 7krát3 a Komorní filharmonie Pardubice. Bohatý program vyvrcholí přímým přenosem Velkého finále – Mé vlasti.

Pozvánku na akci naleznete zde:

https://www.silnydikylidem.cz/blog/den-s-adfors-2024

Ve fotogalerii si připomeňte loňský ročník, který navštívilo více, než 600 dětí.