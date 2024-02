Rozhodli jste se, že strávíte volný čas v zimním Rakousku? Pak si nechte doporučit Salcbursko. Zima v této spolkové zemi totiž zaručuje dostatek sněhu a skvěle upravené sjezdovky v malebných údolích, útulné horské chalupy, svěží horský vzduch. V Salcbursku si budete užívat lyžování, výletů na sněžnicích nebo na saních tažených koňmi. Dětem přijde vhod koulování, sáňkování, budete si užívat čerstvého alpského vzduchu. Ale zimní dovolená potěší všechny smysly, protože budete mít skvělou příležitost ochutnat krajové speciality, užít si místní kultury nebo třeba odpočinku pří lázeňských procedurách nebo ve vířivkách.

Nezapomenutelné lyžařské zážitky prožijete na více než dvou tisícovkách kilometrů perfektně upravených sjezdovek s moderními lanovkami a vleky. Důležité je i to, že všude panuje přátelská pohostinnost a k dispozici je rozmanitý výběr ubytování – vždyť skoro na každém kopci stojí útulné chalupy. A s využitím výhodné SuperSkiCard budete mít z dovolené v Salcbursku nezapomenutelný zážitek. Kam se tedy vydat?

Obertauern

V této oblasti Rakouska máte vůbec nejvyšší záruku napadaného sněhu, v zimě nejsou místní stráně nikdy holé. Z centra střediska Obertauern v nadmořské výšce 1740 metrů se sjezdovky táhnou až do výšky 2313 metrů. Lanovky a vleky jsou rozmístěny tak, aby se po sjezdovkách dalo lyžovat ve směru nebo proti směru hodinových ručiček kolem dokola, a to až zpět do výchozího bodu. Na tomto legendárním okruhu zvaném Tauernrunde si celkem užijete 26 moderních lanovek a vleků, které slouží jako nástupní a spojovací prvky a lyžaře dopraví k přibližně 100 kilometrům sjezdovek. Dvě varianty oblíbeného okruhu Tauernrunde tu jsou k dispozici speciálně pro děti a mládež.

Způsob lyžování Ski-in/ski-out vám umožní vyrazit na svah ještě předtím, než posnídáte, a to na fantasticky připravené sjezdovky. A tu snídani si, koneckonců, můžete dát i na svahu.

Salcburský Saalachtal

Pokud jedete do Rakouska s dětmi, je pro vás právě Salcburský Saalachtal nejvhodnější oblastí. V údolí s areály Almenwelt Lofer a Unken Heutal nacházejí rodiny každoročně svůj zimní ráj. Věhlas Salcburského Saalachtalu jakožto nejvíce rodinám přívětivé rakouské oblasti pro lyžaře se šíří po celé Evropě. Užít si můžete zhruba deseti kilometrů sáňkařských drah různých obtížností, speciální atrakcí je výlet na saních tažených koňmi. Vybrat si můžete z celkem čtyř tras. Oblíbené jsou i vycházky hlubokým sněhem na sněžnicích. Vydat se můžete například na 9 kilometrů dlouhou procházku až ke kapličce Hubertuskapelle, u které pocítíte vnitřní klid a při troše štěstí potkáte lesní zvěř.

Salcburský Lungau

Nejslunnější region Rakouska, domov čtyř okolních lyžařských středisek, vás neláká jen k lyžování. Se svými sedmi bočními údolími je Salcburský Lungau také eldorádem pro skialpinisty. Rozsáhlá a jasně značená síť zimních turistických stezek zve zkušené turisty a milovníky přírody k nezapomenutelným zimním túrám a výpravám na sněžnicích. Na své si přijdou i milovníci běžeckého lyžování (klasiky i bruslení) na zhruba 150 km běžeckých tratí. Díky své výhodné poloze je Salcburský Lungau dobře chráněn před převládajícími větry a téměř nikdy není mlha. Nádherná příroda navíc zaručuje nesrovnatelné zážitky ze skialpinismu. Oblíbené jsou tu zimní aktivity za svitu měsíce – skitouring i alpské lyžování, ale pokud chcete trochu odpočinout od sportu, můžete si dát líbit i komentované vycházky pod hvězdami. Přijeďte se přesvědčit, proč byla právě tato oblast vyhlášena biosférickým parkem UNESCO.

Dachstein West

Jak idylické údolí Lammertal nedaleko Mozartova města Salcburku, tak historicky bohatý region Hallstatt-Dachstein v oblasti Salzkammergut, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, spojuje právě oceněná lyžařská oblast Dachstein West. Je světově proslulá – právě odsud totiž pochází lyžařská legenda a světový rekordman Marcel Hirscher. Ten je věrným příznivcem a propagátorem svého rodného kraje a také velkou inspirací nejen zdejších návštěvníků.

Osm lyžařských středisek tvoří nový celek se spoustou možných zážitků, ale i s klidnou atmosférou, příslovečnou vřelostí a rodinnou pohostinností. Při poměřování ceny za kilometr sjezdovky patří Dachstein West v porovnání s ostatními lyžařskými regiony k nejlevnějším v Evropě. Bezstarostné lyžování umožňují dětské areály, zábavné sjezdovky a funparky i 44 km dlouhý okruh pro rekreační lyžaře a moderní, výkonné lanovky.

Pod Dachsteinem je díky příhodné poloze v oblibě slunečné lyžování, horské chaty nabízejí sluneční terasy pro odpočinek a posilnění nejen místními specialitami.

