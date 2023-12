Rosteme - Modernizujeme – Nabíráme

Nová šamotka Velké Opatovice | Foto: P-D Refractories CZ a.s.

V říjnu letošního roku došlo ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. k velmi důležité události, kterou je změna vlastníka. Co tato změna přinese, představí předseda představenstva Ing. Jiří Kyncl.

Zmíněná transakce znamená spojení naší společnosti s největším světovým producentem žáruvzdorných výrobků, skupinou RHI Magnesita. Spojení podle všeho přinese zakázkovou stabilitu v oblasti výroby forem, jelikož naše špičkové pracoviště bude zásobovat další členy ve skupině. Uvažované navýšení produkce přitom představuje rovněž velkou výzvu. Významným doplněním portfolia skupiny RHIM je i produkce Dinasu z našeho svitavského závodu. Snad neprozradím příliš, když řeknu, že v tuto chvíli je svitavský závod ve hře o vytvoření vývojového centra Dinasu pro celou Evropu.

Do budoucna lze očekávat značný objem investic, jak do strojního vybavení společností, tak do pracovního prostředí zaměstnanců.

Modernizace a robotizace výroby je jedním z důležitých kroků každé firmy, přesto se výroba bez zaměstnanců neobejde. O jaké profese máte nyní největší zájem?

V současnosti potřebujeme obsadit především kvalifikované technické pozice, jako jsou programátoři CNC, seřizovači či operátoři automatické linky, technici údržby, elektrikáři atd. Případní zájemci se mohou těšit na moderní stroje a tvůrčí odpovědnou práci.

Na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu jste letos přebírali i ocenění, jaké?

Byli jsme oceněni za výstavbu robotické linky pro keramické komínové vložky ve Svitavách a z rukou předsedy vlády Petra Fialy a prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jana Rafaje jsme převzali první cenu v oblasti Průmysl 4.0 ve spolupráci s vysokými školami.

Zdroj: P-D Refractories CZ a.s.

