Samozřejmě máme rádi internet – koneckonců jsou ho plné naše smartphony i jiná chytrá zařízení. Přesto doporučujeme starou dobrou „analogovou“ návštěvu některé z našich oficiálních prodejen. Dobrou příležitostí může být blížící se představení zajímavých novinek.

Foto: S E T O S spol. s r.o.

Chystáme velké odhalení

Společnost Samsung několikrát ročně představuje novinky na akcích Unpacked a v posledních letech se kromě začátku roku staly tradičním termínem také letní měsíce.

Můžeme prozradit, že pokud vás zajímá, kam se posouvá svět (nejen) špičkových mobilních zařízení, měli byste i letos věnovat pozornost našemu webu, článkům a newsletterům.

A rozhodně platí, že byste měli přinejmenším zvážit návštěvu značkové prodejny Samsung.

Nákup ve značkové prodejně stojí za to

Pokud zvolíte osobní návštěvu značkové prodejny Samsung, znamená to pro vás spoustu výhod.

Naši prodejci znají produkty Samsung skrz naskrz a navíc jsou ochotní. Pokud jste profíci a „geekové“, klidně si nechte poslat krabičku s telefonem domů, ale jinak věříme, že se vám naše služby budou hodit. Mimochodem pokud si jdete pro konkrétní zařízení a nepotřebujete poradit s výběrem, můžete si ho rezervovat v prodejně a jen si ho přijít zaplatit a vyzvednout.

Poradíme s výběrem

Řada A, S, nebo Z? Co znamená „FE“ nebo „s“ na konci modelového označení? My se v tom všem vyznáme a rádi vám poradíme, který telefon, tablet, televizor či například které hodinky splní vaše přání a představy.

Manažerovi, který na smartphonu tráví 26 hodin denně, nabídneme nejlepší model. Pokud sháníte něco pro prvňáčka, najdeme dostupný telefon. Tablet pro rodinu? Odolný smartphone pro řemeslníka? Hodinky pro elegantní dámu? Rádi vám doporučíme vhodné zařízení i případné alternativy a probereme s vámi vše ohledně nákupu.

Velkou výhodu pak představuje možnost prohlédnout si produkty a příslušenství naživo. Oficiální fotky na webu sice máme krásné, ale není nad to, potěžkat si nový telefon fyzicky v ruce.

Všechny možnosti placení…

Hotově, kartou (telefonem, hodinkami), na úvěr/splátky, na zálohovou fakturu… Je jen na vás, jak zaplatíte, a pokud byste zvolili splátky, pomůžeme vám s výběrem nejvhodnějšího (a nejvýhodnějšího) financování.

…a výkup starého mobilu

Nové zařízení si dokonce můžete zlevnit, a do odprodejem starého v rámci programu Trade-In. I to je osobně snazší než na dálku.

Velkou výhodou pak bývá výkupní bonus, který často nabízíme při odhalení nových modelů a zahájení prodeje. To pak funguje tak, že stanovíme cenu vašeho starého telefonu na základě jeho stáří a stavu (například 5 000 Kč, ale může jít o nižší i násobně vyšší částku) a k tomu ještě dostanete mimořádnou slevu – výkupní bonus (například dalších 5 000 Kč).

Pojištění znamená klid v duši

Mobily jsou obecně čím dál odolnější, ale pokud vám například vypadnou z ruky přímo na nějakou ostrou hranu, je samozřejmě dost možné, že se nějak poškodí. Využijte pojištění Samsung Care+ a mějte jistotu, že vaše poškozené zařízení bleskurychle opravíme. Mimochodem se můžete pojistit dokonce i proti krádeži.

Z krabičky rovnou do kapsy

Prodejem zařízení nekončíme. Galaxy Konzultant je poradce a technik, který vám například pomůže přenést data ze starého zařízení na nové nebo poradí s nastavením či aktivací účtů, služeb apod. Také vám může zařízení představit, abyste jeho funkce mohli využívat na maximum. Pokud už zařízení Galaxy máte a něco se vám nezdá, pomůže Konzultant s diagnostikou a řešením problémů.

Zákazníkům našich prodejen tuto službu nabízíme zcela zdarma. Nanejvýš vám doporučujeme rezervovat si schůzku, abyste nemuseli čekat – i když prohlížením špičkové elektroniky se snadno zabavíte.

To vše na vás čeká ve značkové prodejně Samsung. Registrujte se už teď a získejte dárek k předobjednávce. Těšíme se na vás!

Zdroj: S E T O S spol. s r.o.