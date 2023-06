Exkluzivní rozhovor s generálním ředitelem Ivanem Dzidem

Ivan Dzinda, generální ředitel firmy SANBORN | Foto: SANBORN/archiv

Velkomeziříčská společnost SANBORN patří mezi přední výrobce dílů pro výrobu energie, těžbu ropy a zemního plynu a dopravu. Její počátky sahají až do 20. let minulého století, novodobá historie se píše od 90. let. Od té doby SANBORN prakticky neustále roste, v loňském roce dosáhl rekordních tržeb přes půl miliardy korun a meziročně zvýšil objem objednávek o 70 %. Čím to, že se mu tak daří? Na to jsme se zeptali generálního ředitele, pana Ivana Dzida.

Pane Dzido, prozradíte nám, jak to děláte, že i v době ekonomické nejistoty dosahujete v SANBORNu takových výsledků?

Jedním z hlavních důvodů jsou určitě naši zaměstnanci. Ti svými inovacemi, vzájemnou spoluprací a vstřícností řešit nové a mimochodem čím dál tím náročnější požadavky našich zákazníků vybudovali jejich důvěru k SANBORNu. Za to jim moc děkuji.

Růstu společnosti také pomohlo pravidelné investování do nových strojů a technologií včetně robotizace a automatizace výroby. Od roku 2019 jsme například nakoupili 16 moderních CNC obráběcích center a strojů.

Dalším důvodem je dle mě fakt, že jsme ani v covidové době nezastavili výrobu a plnili jsme závazky dle objednávek. A stejně tak v době krize dodávek materiálu v roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině. I tehdy jsme dokázali zajistit materiál v požadovaném čase, množství a kvalitě a neohrozili tak termíny dodávek.

Myslím si, že je to právě spolehlivost naší společnosti, která nám umožnila stát se u hlavních zákazníků jejich strategickým dodavatelem s jistotou dlouhodobé spolupráce.

Válka na Ukrajině a ekonomická krize vás tedy nepoznamenaly?

Prakticky ne. Nemáme žádné odběratele ani dodavatele v Rusku či na Ukrajině a podíl našich energetických nákladů je velmi nízký - okolo 2,5 %. Co se produkce týče, 98 % exportujeme. Našimi zákazníky jsou velké, celosvětově působící společnosti jako například Siemens nebo General Electric. Výrobky navíc dodáváme do všech částí světa od Evropy přes Asii až po Brazílii a USA a také do více oborů, jako je výroba energie, těžba ropy a doprava, u kterých globálně roste poptávka a růst se předpokládá i v dalších letech. Tato kombinace výrazně eliminuje rizika a je naší velkou konkurenční výhodou.

Takže SANBORN nadále poroste?

Jsem přesvědčen, že ano. V roce 2023 očekáváme růst tržeb minimálně o 10 % a podobné by to mělo být i v dalších letech.

A jaké jsou vaše další plány pro letošní rok? Budete se rozšiřovat?

Nadále zvyšujeme kapacity naší výroby, takže pokračujeme v pravidelném nákupu nových CNC strojů i v automatizaci a robotizaci výroby. V souvislosti s tím bychom v našich řadách také rádi přivítali nové kolegy. Je nás sice přes 200 a fluktuace zaměstnanců je u nás velmi nízká, ale jak rosteme, přichází i potřeba nabírat nové spolupracovníky a spolupracovnice.

Koho hledáte?

Vzhledem k naší činnosti, tj. obrábění kovových dílů, jsou to hlavně operátoři CNC obráběcích strojů, ale momentálně rádi přijmeme například i kontrolora kvality, obsluhu strojů do řezárny nebo pracovníka do expedice výrobků. Většina nabízených pozic je určená jak mužům, tak ženám. To bych rád zdůraznil. Týká se to například i operátora CNC obráběcích strojů. Na této pozici u nás už nyní několik žen pracuje, a to k oboustranné spokojenosti.

Co potenciálním zaměstnancům můžete nabídnout?

Jak vyplývá z výše uvedeného, jsme skutečně stabilní a zároveň progresivní společnost. Naše spolupracovníky se snažíme motivovat tak, aby byli maximálně spokojeni a měli ideální podmínky pro svou práci. Kvalitních zaměstnanců si velmi vážíme a ceníme, zakládáme si na férovém a čestném jednání a osobním otevřeném přístupu.

Kromě nadstandardní mzdy nabízíme i celou řadu benefitů, jako je 5 týdnů dovolené, firemní stravování v naší vlastní jídelně a kantýně, finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na dovolenou, zdraví, sport a kulturu a různé další finanční odměny. Samozřejmostí je i zmíněný moderní strojový park a práce v čistém prostředí.

Zájemcům doporučuji navštívit naše webové stránky www.sanborn.cz, kde najdou veškeré informace o práci u nás, seznam volných míst, přehled benefitů a dokonce i příběhy našich zaměstnanců.

A můžete nám prozradit i něco bližšího o vašich zakázkách? Co zajímavého u vás například vzniká?

Za zmínku určitě stojí používání našich výrobků v náročných prostředích. Abych byl konkrétní, vyrábíme třeba spojovací díly k montáži parních a plynových turbín pro výrobu elektrické energie, které pracují při rychlostech kolem 6000 otáček za minutu a teplotách přesahující 1000 °C. Nebo komponenty pro zařízení čerpající ropu z mořského dna, které musí vydržet dlouho, přesně a bezchybně pracovat v agresivním slaném prostředí v hloubce až 4 km. To jsou výrobky, na které mohou být naši zaměstnanci skutečně hrdí.

Děkujeme. Chtěl byste nám říci ještě něco závěrem, pane Dzido?

Ano, myslím, že závěrem se hodí ještě jednou poděkovat celému týmu SANBORN za práci, kterou odvádí. Takže díky a těším se na další společné úspěchy.

www.sanborn.cz

Zdroj: SANBORN/archiv