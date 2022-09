„Na prvním místě jsou pro mě české rodiny, děti a senioři. Chci pro ně pracovat i v budoucnu“, říká Šárka Jelínková, kandidátka do Senátu za koalici SPOLU

Již za pár dnů budete rozhodovat o svém zástupci v senátu a vy stále nevíte, koho volit? Právě se díváte na rozhovor, který Vám s rozhodnutím může pomoci. Dočtete se v něm o programových prioritách Šárky Jelínkové a o tom, co už dokázala a co ještě plánuje. Jak říká Petr Pithart, důležitost Senátu je v tom, že bez jeho souhlasu nelze měnit nejdůležitější principy našeho demokratického uspořádání. Je proto nesmírně důležité, aby v senátu zasedali přesvědčení demokraté. Senát je hradbou proti populistům a extremistům.

Od roku 2016 jste senátorkou za Kroměřížsko a nyní kandidujete opět. Proč by vás měli voliči svými hlasy podpořit?

Splnila jsem, co jsem slíbila. Pomáhala jsem lidem. Za prvé je to pomoc rodinám. Aktivně jsem prosazovala např. schválení zvýšení slevy na děti. Díky tomu má průměrná rodina, vychovávající děti, o několik tisíc korun ročně více ve svých peněženkách. Dále je to možnost výplaty jednorázového příspěvku u nedočerpané tzv. rodičovské při narození dalšího dítěte. Tímto jsme odstranili nespravedlnost, kdy mnoho matek pobírajících rodičovský příspěvek kvůli narození dalšího dítěte nedočerpalo celou určenou částku. Také jsem aktivně a úspěšně bojovala za zachování dětských skupin.

Druhou oblastí byla pomoc zranitelným skupinám. Zde se mi podařilo prosadit rozšíření okruhu zvlášť zranitelných osob o osoby znásilněné či po domácím násilí, což s sebou nese vyšší ochranu při vyšetřování, nárok na bezplatného průvodce při trestním řízení nebo možnost si vybrat pohlaví vyšetřujícího policisty. Dalším úspěchem je umožnění parkování automobilů domácí zdravotní péče i na místech se zákazem stání. Také jsem pomáhala prosadit zvýšení příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni závislosti pro osoby pečující v domácím prostředí.

Dlouhodobě se věnujete problematice důchodů. Co nás v této oblasti čeká?

Především chci zdůraznit, že vláda české důchodce nenechá na holičkách. Držíme se zákona

a reagujeme ve zvyšování důchodů na zdražování. V roce 2022 se proto zvýší důchody nejvíce v historii (v průměru o 2500 Kč měsíčně). Já osobně jsem také velmi ráda, že se nám podařilo po neustálém tlaku na bývalou paní ministryni prosadit 500,- Kč k důchodu za každé vychované dítě. Byla to naše několikaletá lidovecká priorita. K tomuto zvýšení dojde od ledna 2023. Mluvíme zde samozřejmě o maminkách, které mají po odpracovaných letech nárok na starobní důchod. Už teď je dohodnuté, že od 1. ledna 2023 vzrostou důchody o přibližně 800 korun. Pokud k tomu ještě přičteme počet vychovaných dětí, tak se mnohým ženám zvedne výše jejich důchodu od ledna 2023 o výraznou část. Počty to budou jednoduché. Např. tři vychované děti, tak od 1. ledna 2023 bude mít tato žena každý měsíc zvýšený důchod o 2300 korun.

Popište nám ve stručnosti Vaše hlavní programové priority?

Jako členka důchodové komise se chci podílet na tvorbě důchodové reformy, která mimo jiné ocení rodiče za výchovu dětí. Dále chci pokračovat ve své práci, která bude podporovat osoby pečující doma o své blízké. Ať jsou to děti či dospělí s postižením, senioři nebo kdokoliv, kdo potřebuje pro svůj plnohodnotný život někoho blízkého. Také mne trápí vzrůstající čísla domácího násilí na dětech, ženách i seniorech. Již se mi podařilo prosadit do trestního zákoníku rozšíření okruhu osob, které jsou zranitelnými oběťmi, a je nutno s nimi takto zacházet. Ale je potřeba jít dále. Chci se věnovat legislativnímu ukotvení hospicové a paliativní péče a také zajistit stabilnější financování sociálních služeb, které pomáhají našim nejpotřebnějším. Stručně řečeno, chci vždy stát na straně zranitelných.

