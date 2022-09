Vážení spoluobčané, práce v Senátu je pro mne velká výzva.

Mám více jak 30 leté manažerské zkušenosti i z nadnárodních firem a 12 let práce v zastupitelstvu města Bruntálu, vč. vedení komise pro Strategický rozvoj. To co jsem dokázal v Bruntále od r. 1987, přenesu na 88 obcí a měst Krnovska, Bruntálska a Rýmařovska. Jsem přímočarý člověk a věci vždy nazývám pravými jmény.

Moje vize a program vychází z více jak ročního vlastního průzkumu jak na celostátní, tak regionální úrovni. Hovořil jsem s více jak 1000 spoluobčany všech věkových kategorií a mnoha profesí z řad podnikatelů, živnostníků, řadových zaměstnanců i státních úředníků. Tyto subjektivní výstupy jsem konfrontoval s trendy vybraných celostátních a regionálních ukazatelů, které jsou tvrdými daty z ověřených zdrojů.

Závěry srovnání nejsou žádným překvapením:

1. Senát již není pojistkou demokracie a je zcela zjevné, že parlamentní zastupitelská demokracie se neosvědčila a bez změny systému nelze dosáhnout lepších výsledků, vymahatelnosti práva a spravedlnosti, vyrovnaného rozpočtu, být zemí rozkvětu a prosperity, která patří mezi 5 nejvyspělejších v Evropě.

2. Stále platí, že „ryba smrdí od hlavy“. Nezodpovědnost a cynismus vládních populistů, kteří si kupují za veřejné finance své preferované voliče, žene naši zemi do hluboké propasti dluhů a závislosti. Tento populismus přešel i na komunální úroveň, kde místo měřitelných a konkrétních cílů dominují jen povrchní a všeobecné sliby.

3. Objektivně neinformovaný a apatický občan – volič, který žije v nejistotě a má strach o svoji budoucnost je obětí zištného lhaní, manipulace a útlaku novodobé politické pseudo–aristokracie a zkorumpovaných médií, které občana – voliče potřebují jen v den voleb.

Jsem velmi znepokojen, kam naše země kráčí po 32 letech od sametové revoluce.

Situace na celostátní úrovni je kritická a také hluboce dopadá na občany a podnikatele našeho příhraničního regionu. Vždy pracuji s fakty a problémy řeším okamžitě.

KAŽDÝ SENÁTOR MŮŽE BÝT BUĎ „POPULÁRNÍ“ NEBO „PRACOVITÝ A ÚSPĚŠNÝ“. JE JEN NA VÁS KOHO PREFERUJETE A JAKÉ KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY OČEKÁVÁTE!

To, že jsem pracovitý, jsem již za svůj život dokázal a úspěšnost posoudíte časem sami.

Podpora a důvěra Vás zastupovat v Senátu je pro mne čest. Můj program a cíle jsou konkrétní a měřitelné a Vy je můžete příštích 6 let důsledně kontrolovat.

Ing. Luděk Šarman

Nezávislý kandidát do Senátu za volební obvod 64 Bruntál

Manažer roku 2003, 2004 odvětví elektrotechnika

Zastupitel města Bruntál 2006 – 2018

Předseda komise Integrovaného plánu rozvoje města 2014 – 2018

VÍM – ODPOVÍM – ZAŘÍDÍM

