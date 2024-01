Finové se saunují pravidelně odpradávna. V Česku jsou přitom sauny stále ještě vnímány jako luxusní záležitost. Už dávno tomu ale tak není. Domácí finská sauna opravdu není finančně nedostupná a překážkou není ani malý prostor. Výrobci saun jsou schopní vymyslet řešení i do malých bytů.

Než se člověk rozhodne pořídit si saunu domů, určitě by si měl vyzkoušet různé dostupné typy. Ideální je zajít do velkého saunového světa, kde mají všechny typy saun. Existují totiž:

Finská sauna, ve které je opravdu hodně horký vzduch.

Parní sauna, v níž je vysoká vlhkost vzduchu, někomu se v ní proto špatně dýchá.

Infrasauna, ve které je teplota vzduchu cca 50 °C a vzduch není vlhký.

Klasická je právě sauna finská, v těch tradičních se topí kamny na dřevo, v interiéru se nejčastěji používají elektrická kamna. Finské sauny se hodí do rodinných domů i bytů. Případně je můžete dát ven na zahradu. My jsme tu ale dnes proto, abychom si ukázali, že se vejdou i do 2+kk.

Mini domácí finská sauna pro jednu či dvě osoby

Ačkoliv se prodávají luxusní sauny, ve kterých můžete pořádat dýchánky s přáteli, vyrábí se i mini varianty saun. Taková sauna může mít rozměry třeba jen 1,2 × 1,2 × 2 m. Přesně taková je velikost sauny HARVIA Vario View Mini. Přední část má prosklenou, uvnitř najdete jednu vyvýšenou lavici a jednu stoličku na zemi. Právě zařízení sauny má velký vliv na to, jak celkově působí. Když je chytře vymyšlená, dělá větší dojem, než ve skutečnosti je. Saunové lavice jsou vyrobené z osikového dřeva, stěny a strop ze smrkového dřeva, které má charakteristickou sukatou strukturu dodávající tradiční vzhled. Do takové sauny se vejdou jedna nebo dvě osoby, je skvělá pro rodiny. Ještě výjimečnější atmosféru si v ní zařídíte, když dokoupíte barevné LED osvětlení s dálkovým ovladačem, případně aroma do finské sauny a ozvučení. Z 15minutového posezení ve finské sauně se dá udělat výjimečný zážitek.

Někdy se setkáte s označením koupelnové sauny. Koupelnová sauna je domácí finská sauna, která nezabere více místa než sprchový kout. I do této sauny se přitom vejdou dvě lavice nad sebe. U některých modelů se navíc stěny dají složit.

Jak začít, když uvažuji o pořízení sauny?

Co v místnosti potřebujete, pokud si chcete pořídit saunu? Kromě samotné volné plochy nepotřebujete prakticky nic. V zásadě stačí mít nedřevěnou podlahu, suché rovné stěny, napájení 380V pro elektrická kamna a možnost saunu odvětrávat.

Doporučení jsou jasně daná, například maximální vlhkost prostoru pro saunu 55 % nebo rovinnost stěn max. 2 mm na 1 m dřevěného podkladního latění. Tyto podmínky jsou ale většinou splněny, případně se dají zařídit. S myšlenkou, že byste si domů chtěli pořídit saunu, je lepší obrátit se rovnou na specialisty.

Sauna na míru se dá poptat na Finskasauna.cz. Tato rodinná společnost v ČR a na Slovensku postavila už přes 7 000 saun, navíc je autorizovaným dodavatelem skvělé finské technologie Harvia. Lepší finskou saunu tedy v Česku budete hledat jen těžko. Právě tito specialisté navíc Čechům ukazují, že sauny se hodí opravdu do každého prostoru. Když se u nich na webu podíváte na sauny prodej, objevíte výše popisované mini sauny a sauny se skládacími stěnami. Řešení dokáží najít pro všechny, kdo mají zájem oddávat se blahodárným účinkům saunování.

A kdo by zájem neměl, že? Pravidelný pobyt v sauně omlazuje pokožku, pomáhá odolávat stresu, je dobrý pro regeneraci sportovců, dodává našemu organismu sílu pro boj s nemocemi, a dokonce existují výzkumy na to, že saunování podporuje dlouhověkost. Tak vzhůru do sauny!