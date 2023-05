S podporou zákazníků posílá online prodejce do potravinových bank zboží za 1,6 milionu korun

Rohlík s podporou zákazníků posílá do potravinových bank zboží za 1,6 milionu korun. | Foto: Rohlik.cz

15. 5. 2023 | Rohlik.cz, největší český online prodejce potravin, hlásí úspěšné výsledky nedávno konané Sbírky potravin. Ta se stala významnou pomocí pro rodiče samoživitele, osamělé seniory, osoby s handicapem a další znevýhodněné skupiny. Tato dobročinná akce, která se mimo jiné uskutečnila i online formou na webu Rohlíku, umožnila zákazníkům přispět trvanlivými potravinami, hygienickými potřebami a drogerií.

„Sbírka potravin je pro nás symbolem solidarity. Jsme neskutečně vděční našim zákazníkům za to, že výrazně pomohli lidem v těžké životní situaci. A rádi bychom jim poděkovali za jejich štědrost. Je povzbuzující vidět, že se dokážeme spojit pro dobrou věc," komentuje Martin Beháň, generální ředitel společnosti Rohlik.cz.

Na webových stránkách Rohlíku bylo k dispozici 5 voucherů, které umožnily zákazníkům vybrat si, jakým způsobem chtějí pomoci. Na výběr byla například potravinová pomoc, hygienické potřeby nebo balíčky pro miminka. Tímto inovativním přístupem se zákazníci zapojili do darování a potravinové banky si zároveň nyní samy určí, jaký sortiment nejvíce potřebují. A vyberou si tu nejadekvátnější pomoc.

Potravinové banky si samy vyberou, jakou pomoc nejvíce potřebují.Zdroj: Rohlik.cz

Pomoc zákazníků i Rohlíku

Celkem bylo v jarním kole prodáno 2 247 voucherů, jejichž hodnota dosáhla celkové částky 1 298 400 Kč. Díky štědrosti zákazníků a iniciativě Rohlíku, který přidal 20 % navíc, poputuje potravinovým bankám celkem 1,6 milionu korun. Tato částka je dokonce vyšší ve srovnání s předchozími sbírkami, je tak jasným důkazem rostoucího zájmu zákazníků Rohlíku pomáhat těm, kteří to momentálně nejvíce potřebují.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank a klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu. Rohlík se do potravinové sbírky zapojuje pravidelně. Mimo to dlouhodobě podporuje rodiče samoživitele, děti bez domova nebo seniory v nouzi.

Rohlik.cz je největším prodejcem potravin online v Česku.Zdroj: Rohlik.cz