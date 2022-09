Sdílené kanceláře sídlí v centru Teplic

Sdílené kancelářské prostory (Coworking space) jsou kvalitně vybavené kanceláře určené pro nezávislé pracovníky, kteří potřebují flexibilní zázemí, aniž by se museli starat o jeho provoz. Nyní je zájemci mohou využívat i centru lázeňských Teplic. Lidé pracující na volné noze, menší firmy či zaměstnanci, kteří nechtějí dojíždět někam daleko do kanceláří, zde mají vlastní pracoviště a s ostatními se dělí o společný prostor a zázemí, do něhož mají volný přístup.

Sdílené kanceláře sídlí v centru Teplic | Video: Presentmania s.r.o.