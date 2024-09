O směřování a rozvoji kraje, které se podařilo uskutečnit a zároveň o jeho dalším vývoji

Jak hodnotíte „kondici“, ve které se nachází Zlínský kraj?

Po našich předchůdcích jsme převzali kraj ve stavu, který opravdu nebyl dobrý. Jako příklad uvedu chybějící koncepci jeho rozvoje, podfinancované zdravotnictví, školství, dopravu i sociální služby. To proto, že jedinou prioritou minulého vedení kraje byl nesmyslný megalomanský projekt „nové“ nemocnice. Naší prioritou bylo, zastavit tento propad rozvoje a investice rozdělovat rovnoměrně mezi jednotlivé regiony našeho kraje.



Vnímáte již změny spojené s tak masivním přílivem investic do regionů našeho kraje?

Když jsme přebírali vedení kraje, museli jsme začít pracovat na projektech prakticky od nuly. Kvalitní příprava takových projektů samozřejmě vyžaduje čas. I přes tyto výzvy se nám během našeho volebního období podařilo realizovat významné investice, jejichž objem jsme zdvojnásobili na přibližně 9 miliard Kč. Největší investice směřovaly do zdravotnictví, konkrétně do všech čtyř krajských nemocnic, dále do školství, sociálních služeb a dopravy. Čelíme bohužel každoročnímu úbytku 1 500 obyvatel, přičemž toto tempo se stále zrychluje. V důsledku toho se brzy můžeme stát krajem s nejvyšším průměrným věkem a nejnižší průměrnou mzdou. Není proto překvapivé, že 75 % vysokoškolských absolventů zde nevidí svou budoucnost a zvažuje odchod z regionu.



Jaké řešení máte pro současný stav?

Ve světě se často používá slovo „ekosystém“, což znamená prostředí v daném regionu. Musíme zaručit rozvoj všech součástí tohoto „ekosystému“. Jedná se o otázky bydlení, kvalitní zdravotní péče, špičkového vzdělání, kulturního vyžití a občanské vybavenosti. Takové prostředí začne být více atraktivní pro mladé lidi. S nimi přijdou jak investoři, tak i podnikatelé, kteří sebou přinášejí lepší pracovní místa s lepší mzdou. Jednotlivé aktivity a opatření na sebe musí smysluplně navazovat.



Jako pozitivní přiklad bych uvedl Austin, hlavní město Texasu, který často osobně navštěvuji. Zde čelili podobným výzvám, samozřejmě ve větším měřítku, než Zlínský kraj. Odvážná transformace se jim podařila a úroveň spojená s kvalitou života výrazně vzrostla.

Co to konkrétně znamená v podmínkách našeho kraje?

Naším cílem je dosáhnout pozitivní změny celkového prostředí a vytvořit z našeho kraje atraktivní region budoucnosti. Takový, ze kterého nebudou mladí lidé odcházet.



Proto bychom rádi zvýšili počet VŠ studentů ve Zlíně ze současných 10 tisíc na téměř 20 tisíc. Velmi úzce také spolupracujeme s UTB i na nových směrech vzdělání.

Pracujeme na plánu využití baťovského areálu, kde vidíme obrovský potenciál. Právě zde jsme už realizovali investici do nákupu budovy č. 22 a další možnosti rozpracováváme. Dle mého názoru by v této lokalitě měl být první opravdový univerzitní kampus ve Zlíně. Na této myšlence samozřejmě aktivně pracujeme s vedením UTB, prvním a rozhodně ne posledním výsledkem je naše společná investice do výstavby budovy U1, která se zahájí na podzim letošního roku.

Další důležitou lokalitou jsou Malenovice. Jaké jsou tady vaše plány?

Realizace projektů v Malenovicích nabízí ohromnou příležitost pozvednout Zlín na mnohem vyšší úroveň. Snažíme se zde dořešit majetkové vztahy tak, aby kraj disponoval 14 ha pozemků.



Navíc výstavba dálnice D55 a D49 poskytuje ohromnou příležitost v těchto místech vybudovat zcela unikátní nové centrum s významem pokrývajícím nejen Zlínský kraj, ale minimálně celou Moravu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů také v dalším volebním období.

