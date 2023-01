Společnost Sedlecký kaolin a.s. je předním mezinárodním producentem kaolinu, který zpracovává těmi nejmodernějšími technologiemi. Vytváří tak vstupní suroviny pro další průmyslové zpracování, díky kterým se stala tradičním a významným dodavatelem nejen lehkého průmyslu. Společnost se vždy aktivně zapojovala do kulturního, společenského a sportovního dění v našem kraji.

Foto: Sedlecký kaolin a. s.

Velká část finanční prostředků směřuje také na mnohé kulturní a společenské akce menšího rozměru, ale s vysokou společenskou hodnotou.



3.9.2022 oslavila společnost Sedlecký kaolin a.s. formou společenské akce pro zaměstnance, obyvatele obce, ale i pro široké okolí neuvěřitelných 130 let od svého založení.



Zdroj: Sedlecký kaolin a. s.



Podpora Sedleckého kaolinu a.s. je zaměřena také na sportovní kluby a události. Sport, a ne nutně ve své aktivní formě, je důležitou součástí života každého z nás i celé společnosti.



Sami jsme také podpořili naše zaměstnance, kteří se aktivně zapojili do sportovního klání. Dne 20.8.2022 se konaly historicky první závody dračích lodí v Karlovarském kraji na koupališti Michal, kde se i přes nepřízeň počasí náš tým umístil na krásném 1. místě a dne 3.12.2022 se konal Mikulášský turnaj, kdy se jednalo o první halové utkání, kterého se účastnily firmy z Karlovarského kraje. Náš tým obsadil krásné 3.místo.

Zdroj: Sedlecký kaolin a. s.



Sedlecký kaolin a.s. nezanedbává ani to nejzákladnější a s financemi stále bojující školství a vzdělávání. Uvědomujeme si důležitost vzdělávání pro zvýšení kvality života v našem kraji, a proto podporujeme různá zdravotnická centra, ambulance a kliniky. Tato podpora není vždy jen finanční, ale i hmotná, tedy ve formě písků, steliv či keraštuku. Dále pomáháme v rozvoji např. botanické zahradě, jezdeckým klubům a sportovním areálům.



Rok 2022 byl pro všechny velmi náročný. Po pandemii Covid-19 bohužel zasáhla naši Republiku válka na Ukrajině a s ní související energetická krize, zdražování a inflace. Snažíme se dělat vše proto, aby se výroba nezastavila a my udrželi naši tradici minimálně dalších 130 let.



Stejně tak jsme odhodláni nadále podporovat kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity. V Karlovarském kraji jsme součástí důležitého průmyslového odvětví s vysokou přidanou hodnotou, významného segmentu ekonomiky, ale také české tradice. Uvědomujeme si tuto naši roli a z ní plynoucí odpovědnost vůči všem zaměstnancům, zákazníkům a celé společnosti a doufáme, že budeme stále pomáhat život v našem, někdy nespravedlivě opomíjeném kraji, zlepšovat.



Zdroj: Sedlecký kaolin a. s.Přejeme všem šťastný nový rok 2023