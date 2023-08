Jsme si vědomi své odpovědnosti.

Jsme si vědomi své odpovědnosti, a proto se aktivně zapojujeme nejen do podpory kulturních a společenských akcí, ale také do akcí charitativních a souvisejících se zdravotnictvím a sociálními službami.

Považujeme například za důležité, aby se u nás rozvíjel obor psychologie, a proto podporujeme kliniku MD Cure, která nabízí moderní preventivně-léčebný systém zaměřený na oblast duševního zdraví. Každému klientovi nastavuje péči individuálně tak, aby odpovídala jeho potřebám, situaci a volbě. Tato klinika je tvořena mezioborovým týmem specialistů, kteří sdílejí jednotnou vizi a přístup.

Cystická fibróza je závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění, které výrazně zkracuje nemocným jejich život. Postihuje zejména dýchací a trávící systém, ale i některé další orgány a finanční příspěvek na nákup léků, inhalátorů a rehabilitačních přístrojů je neméně důležitým aspektem.

Stejně tak nám není lhostejný rozvoj provozu a vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru ortopedie, a proto podporujeme ortopedickou a rehabilitační ordinaci Centrum-Ortopedie.

Za velmi potřebné považujeme péči o zdravotně a mentálně postižené osoby, velmi nám záleží na takových zařízeních, jako je Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. v Chodově. Rádi a s pokorou podporujeme tento stacionář, který poskytuje všestrannou péči a podporu k důstojnému a plnohodnotnému životu zdravotně a mentálně postiženým osobám a to bez ohledu na jejich věk, formu a stupeň postižení.

Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovy Vary, z.s. pořádá tradiční ples pod názvem „Harmonie“, který proběhl v letošním roce dne 15.4.2023 v GH Ambassador. Pravidelně jej podporujeme ve formě nátěrů, steliva a keraštuku, jako věcných cen do tomboly tohoto prestižního plesu.

Pomáhej srdcem z.s., za tímto projektem stojí obyčejné ženy, které již několik let pořádají dobročinné akce v Karlovarském kraji, a to nejen pro pacienty s roztroušenou sklerózou, ale i jinými, zákeřnými nemocemi. Tradiční akce „Běh s čelovkou“, proběhne v letošním roce 9.12.2023, „Jízda naděje“ 9.9.2023 a to vše v Ostrově. Výtěžek je pak věnován nemocným, kteří potřebují pomoc. Jsme rádi, že jsme se stali součástí tohoto projektu.

Náhradním rodinám o.p.s., to je organizace, která dne 13.5.2023 v areálu před koupalištěm v Nové Roli uspořádala akci s názvem „Den rodin“. Jejím posláním je rozvoj náhradní rodinné péče na území Karlovarského kraje, které přispívá k zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Jsme rádi, že jsme mohli být alespoň malou součástí tohoto projektu.

Další a obrovskou podporu si zaslouží staří lidé, pro které je paliativní přístup příslibem kvalitní a důstojné péče v závěru jejich života. Podpořit snahu vylepšit dlouhodobou péči poskytovanou v naší zemi, to je nutností a proto jsme poskytli finanční dar na zajištění provozu a sociálních služeb Domovu Sue Ryder, z.ú.