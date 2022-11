Ať už jde o šedý zákal (kataraktu) nebo vetchozrakost (presbyopii), řešení je nakonec stejné. Jedná se o implantaci nitrooční čočky. Na trhu jich je celá řada. Jak si ale vybrat tu správnou, zvlášť když vás trápí ještě nějaká další oční vada?

Operaci šedého zákalu podstoupí v České republice každoročně téměř 150 tisíc pacientů. Jedná se o jeden z nejčastějších chirurgických zákroků na lidském těle. Díky vyspělým technologiím jde o velmi bezpečnou a rutinní operaci, která trvá 15 až 30 minut. „Tento zákrok je uznán organizací WHO jako nejvíc rehabilitující. Pacient přichází s tím, že vidí hůře a má zamlžený zrak. Po výměně čočky najednou vidí dobře. Jeho dojmy jsou veskrze pozitivní a samotný zákrok pro něj nepředstavuje velkou zdravotní zátěž,“ vysvětluje lékař z OFTEX oční kliniky Igor Gapunin, který se na tento typ operací specializuje.

Při šedém zákalu je nutné vyměnit zakalenou čočku za novou, umělou. Těch je na trhu celá řada. Protože mají pacienti různé problémy, jedno univerzální řešení neexistuje. „Základem je zjistit, co pacienta trápí nejvíce, a pak mu z dostupných možností nabídnout takové řešení, které bude pro něj osobně to nejlepší,“ uvedl lékař. V případě, že má pacient pouze zakalenou čočku a kvůli ní špatně vidí, stačí při operaci implantovat základní monofokální čočku místo jeho zakalené. Zákrok hradí pojišťovna.

Pokud si ale například přeje zlepšení zraku do dálky a čtení bez brýlí, může mu specialista doporučit doplatkovou monofokální čočku s prohloubeným fokusem. V případě, že do refrakční poradny dorazí pacient, který špatně vidí do dálky, na střední vzdálenost a ještě má brýle na čtení a chce po operaci vidět na všechny tři vzdálenosti, je třeba zvolit dražší prémiovou trifokální čočku. Ta vyřeší nejen šedý zákal, ale také vidění do dálky a na střední vzdálenost a zlepší i vidění na blízko. Vlastnosti této čočky mohou způsobovat tzv. halo efekty, různé odlesky a odrazy zejména při nočním vidění, a proto není vhodná pro řidiče z povolání nebo ty, kteří často řídí v noci. Variantou čočky, která tyto negativní jevy nemá, je prémiová čočka s prohloubeným fokusem, která funguje na jiném optickém principu. Pacientovi zajistí svobodu od brýlí na většinu úkonů. Brýle mu zůstanou pouze při čtení drobných písmenek ve smlouvách nebo třeba na navlékání nitě.

Naprostou novinkou je Vivity, prémiová nitrooční čočka od firmy Alcon s prohloubeným fokusem. Díky ní může pacient vidět do dálky, na střední vzdálenost i na blízko. Pouze na čtení drobného textu potřebuje slabé brýle. Tato unikátní čočka, která funguje na jiném principu než čočka trifokální, nezpůsobuje halo efekty, a proto se hodí i pro řidiče, kteří často jezdí v noci. Materiál čočky je hydrofobní, takže vydrží celý život, a pro tělo je velmi dobře snášenlivý. „Z chirurgického hlediska se tato čočka otvírá pomalu, což znamená pro oko menší operační stres. Po operaci pacient na většinu úkonů nepotřebuje brýle. Navíc nezpůsobuje nežádoucí odlesky při nočním vidění, jako je tomu u trifokálních čoček. Pokud bych měl svým prarodičům vybrat nějakou čočku, rozhodně bych zvolil Vivity,“ uzavřel Gapunin.

Zdroj: Oči jako rys/archivOční klinika a síť očních center a optik OFTEX poskytuje komplexní péči o oči všem svým pacientům v Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském kraji, v kraji Vysočina a Praha. První oční centrum vzniklo již v roce 2004 v Chrudimi. Na oční klinice v Pardubicích se specializují na onemocnění sítnice, zeleného zákalu, odstranění zákalků sklivce, operace šedého zákalu a dioptrických vad. Od roku 2019 je OFTEX součástí sedmnácti mezinárodních studií pro léčbu VPMD, syndromu suchého oka, zeleného zákalu a šedého zákalu. Pracoviště oční kliniky a její oční laboratoře jsou vybaveny nejmodernějšími diagnostickými a měřícími přístroji.

www.ocijakorys.cz

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

Uznávaný lékař s mezinárodním oftalmologickým vzděláním a českou akreditací, specialista na operace šedého zákalu a refrakčních vad. Zabývá se také iridoplastikou a léčbou sítnice a sklivce. Ve své praxi se zaměřuje i na diagnostiku a korekci zraku u náročných pacientů a působí v poradně pro léčbu rohovky. Je pravidelným účastníkem zahraničních kongresů a stáží v oblasti oftalmologie a také členem České lékařské komory. V současné době působí na OFTEX oční klinice v Pardubicích, kde se zabývá především operacemi šedého zákalu.

